Gattuso: Pukštas? Ne vidim za njega veću minutažu. A Dajaku nije ljutito reagirao zbog mene

U naredna dva domaća susreta Hajduku u goste stižu Lokomotiva i Istra, dva kluba koja su im otkidala bodove u prvoj četvrtini prvenstva. Prilika je to za uzvrat, ali i za učvršćivanje pozicije na vrhu prvenstvene ljestvice. Trener Hajduka Gennaro Gattuso susret s Lokomotivom najavio je kao i svaki put do sada, s puno uvažavanja suparnika te opreza uoči sutrašnjeg ogleda, koji započinje u 16:00 sati.

Pokretanje videa... 00:56 Šibenski svećenik, kolekcionar, navijač i bajker: Caktašu sam u Tursku nosio i prijenosni oltar | Video: 24sata/Video

Uključili ste se u bradatu aukciju, kako je došlo do te ideje?

- Kad sam čuo da je lani skupljeno 100.000 eura za splitsku bolnicu minimum što sam mogao napraviti je uključiti se. Preko 20 godina nisam obrijao bradu na nulu, samo je kratim, bit će mi čudno ali uvijek je dobro ako mogu pomoći. Bruno Dominici iz stožera će se uključiti, i on nije brijao bradu preko 15 godina.

Deset utakmica ste bez poraza, razmišljate li o obaranju rekorda?

- Ne razmišljam o nizovima i rekordima, dobro smo se uvjerili da je svaka utakmica teška, osjetili smo kako to izgleda, prvenstveno mislim na Koprivnicu u prvih 25 minuta u kojima smo jako patili. U ovoj ligi ne postoji lagana utakmica, moramo se boriti, mentalno, fizički, strateški biti spremni za utakmicu. Sutrašnja utakmica je kompleksna, jako teška, možemo je usporediti s Belupom. Oni su broj jedan po pitanju presinga i izlaska iz svoje polovine. Brzo izlaze, razvijaju se, mladi su, trče... Jako su opasni na odbijenim loptama.

Čestitam na akciji, ali kako ćete "obrijati" Lokomotivu, u prvoj utakmici ste primili gol u 99 minuti?

- To je prošlost, sutra je nova utakmica, moramo biti pravi, igrati našu igru, naš mentalitet, ako uđemo bez toga napravit ćemo životnu pogrešku. Torcida slavi 74. rođendan i to je dodatna obaveza, i zato moramo biti pravi i jaki.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Što se događa s Pukštasom i Sigurom, jesu li oni ljuti i nezadovoljni?

- Zašto ne spominjete Moufija, Benrahoua, Trajkovskog... Za mene je teško odabrati, svi koji ne igraju su ljuti i trebaju biti ljuti. Ja imam teške odluke ali stojim iza njih. Sigur je imao problem s ozljedom prije puta u Koprivnici, jučer je trenirao i bit će na dispoziciji za sutra. Ali nisu u pitanju samo on i Pukštas, ajmo staviti upitnike iznad imena svih igrača... Mi imamo kompaktnu i uravnoteženu momčad, za Pukštasa nemam neko posebno objašnjenje, ne vidim u ovom trenutku veću minutažu za njega.

Vidite li optimizma u svlačionici zbog četiri boda prednosti nad Dinamom i Rijekom?

- Ne, mi mislimo samo kako što bolje pripremiti sljedeću utakmicu i izbjeći pogrešku od prošle godine. Meni je glavni cilj bio u svlačionici stvoriti obitelj, da stvorimo što bolju atmosferu i disciplinu, i neću dozvoliti nikome da to naruši. Ako i pokuša, ja ću se u trenutku pretvoriti u životinju i neću mu to dozvoliti, za takve nema mjesta u našoj svlačionici. Ako svi dajemo 110% na svakom treningu i utakmici, možemo i izgubiti, ali ćemo znati da smo sve dali do sebe. Nakon četiri mjeseca moram pohvaliti cijelu momčad, svi su na visokoj razini, doživio sam veliki profesionalizma na treningu. Ima ih 31, naprave i pogreške, pomire se s kaznom i idemo dalje. Iznenađen sam, ne samo na terenu nego vani, oni žive za ovoj klub i zato sam sretan i s puno entuzijazma nastavljamo dalje.

Marko Livaja doveo Hajduk u vodstvo protiv Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako ste reagirali na reakciju Dajakua u Koprivnici?

- On je imao problem sam sa sobom, ne sa mnom i zamjenom. Bio je svjestan pogreške. Rekao sam mu da se ne ubija sam, popričali smo na večeri, u utorak smo se našli, ispričao se svima, rekao je da je ljut sam na sebe, platit će večeru suigračima i stafu... Rekao sam svima da ako imaju neki problem dođu kod mene i riješe to u četiri oka. Znam da je to vama interesantno... Rekao sam mu da je ovo prvi i zadnji put da gledam ovakvu reakciju...

Što se događa s ulascima u utakmicu, u nekoliko utakmica poput Istre, Ružomberoka, Goricu... ste dobivali golove u prvih desetak minuta?

- Ako ne griješim primili smo svega pet golova u prvenstvu, pitanje mi zvuči kao da smo primili 50 golova... I nije u pitanju samo obrana, nego mentaliteta cijele momčadi. Problemi dugih lopti, načina na koji ulazimo u utakmicu i to trebamo popraviti.

Varaždin: Livaja se za 30. rođendan počastio asistencijom u 2:1 pobjedi Hajduka nad Varaždinom | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA

Protiv Lokomotive u prvom dijelu ste odigrali jedno od najlošijih poluvremena a ulaskom Trajkovskog ste odigrali znatno bolje. Kakvo je njegovo stanje i je li u konkurenciji?

- Prvo poluvrijeme je bilo katastrofa, slažem se, drugo je bilo puno bolje. Trajkovski ima kvalitetu, meni je on kao igrač jako drag, dopada mi se, igrač je visoke kvalitete. Ima nesreću da je dosta ozlijeđen. Tehnika briljantna, vrhunska je i osoba..., on je napravio jako dobre stvari na toj utakmici, bio je igrač prevage.

Što je s Lovrom Kalinićem koji je kapetan i ne igra, pojavila se informacija da Lovre sutra počinje od prve minute, je li to istina?

- Sutra ćemo vidjeti, a u kupu će garantiram biti prvi na Kup utakmici. A sad da malo objasni koncept ljutitih faca. Svi koji ne igraju i smješkaju se moraju promijeniti posao. Nitko se se ne može samo smijati kad ne igra, to je najnormalnije da je ljut. Stvar je pristupa i ponašanja, oni koji ne igraju i samo sjede, odrađuju s 50% i idu laganim tempom. Ja želim vidjeti da oni koji sjede treniraju 1.000 na sat, to su te ljutite face koje želim. Prije početka kupa ja sam mu dao priliku da brani, ne da napravim nešto protiv Lučića nego da ne bacim Lovru u vatru. On je nevjerojatan profesionalac, pun podrške, pravi kapetan i moram mu zahvali.

Foto: HNK Hajduk

Tko nije u konkurenciji?

- Durdov ima problema, vidjet ćemo hoće li on igrati.

Možete li pojasniti neke neuobičajene pogreške kod Lučića koji je inače siguran, u zadnjoj utakmici. Je li razlog toga što želite igrati iz zadnje linije?

- Točno ste rekli, to je zahtjev igre. Ja sam zadovoljan s Lučićem, nije uobičajeno da golman ima toliko puno dodira, oko 75 na utakmici. On je vrhunski golman, prezadovoljan sam njime, ali logično je da često uđe u probleme zbog zahtjeva igre. Često ima loptu u nogama a igra se četiri na četiri i ja od njega tražim da nađe rješenje i logično je da zbog toga uđe u pogrešku. Promijenio se način igre, Lučić je griješio, ali to je normalno jer je to stil igre koji ja preferiram.

Lokomotiva je među momčadima koje najviše primaju a vi ste u zadnje dvije domaće utakmice zabili po četiri gola...

- Problem je što vi znate puno bolje nego ja, ali ja sam primijetio da svi protiv Hajduka igraju na duge lopte i tu nam stvaraju probleme. Tražim od igrača da s ravnopravnim brojem igrača napadamo suparničku obranu. Ne želim vidjeti utakmicu kao 25 minuta u Koprivnici, recept je drugo poluvrijeme, to želim gledati...