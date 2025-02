Gattuso: Jeste ikad iz mojih usta čuli da će Hajduk biti prvak?

Ako je netko i pomislio da je remi protiv Slaven Belupa na otvaranju proljetnog dijela sezone bio slučajan, igrači Hajduka su ga blijedom predstavom protiv Lokomotive na stadionu u Kranjčevićevoj uvjerili u suprotno. Hajduk već dugo ne prikazuje dobre igre, a pobjeda nad Dinamom te remiji s Osijekom i Rijekom samo su zamaskirali ono što je u nastavku sezone izbilo na vidjelo.

Nakon priprema u Španjolskoj, Hajduk ni fizički ,a ni igrom ne ostavlja dojam momčadi koja se bori za naslov prvaka, pa makar odnosi snaga na vrhu prvenstvene ljestvice bili takvi kakvi jesu. Može li Gennaro Gattuso nešto promijeniti, mogu li mu Šego, Mlakar i Rusin donijeti novu energiju i zamah, može li Hajduk pobijediti Varaždin i krenuti u novu seriju pobjeda...

Slijedi li vas momčad i razumiju li što tražite od njih kad ne uspijevati nametnuti pobjednički mentalitet?

- Je li ikad iz mojih usta izašlo to da Hajduk u ovoj sezoni mora biti prvak? Kad je netko trener sedam mjeseci i kad mu momčad dominira i drži sve u svojim rukama u prvih 20 minuta, pa se dogodi pogreška i momčad neobjašnjivo potone, očito je da trener nije uspio nametnuti taj pobjednički mentalitet. Mi smo u ovom trenutku na dva boda iza Rijeke i pet ispred Dinama, nije to slučajno. Mi smo do pauze prvenstva igrali dobro, borili se, imali glad za bodovima, ali nakon priprema ta je glad nestala, i ja je moram vratiti. Ne zanima me prošlost, ali kažu mi da ovo podsjeća na prošle sezone. To moramo popraviti, ne smijemo potonuti i nestati s terena.

Prve dvije utakmice pokazale su da trebamo mlađe, brže igrače u veznom redu?

- Ja ne vidim problem u veznom redu, problem je u cijeloj momčadi. Još uvijek ne mogu shvatiti da smo tako potonuli, da ne uspijevamo ispraviti jednu pogrešku i da se potpuno pogubimo. Mi se moramo popraviti i vjerujem da hoćemo. Kad sam igrao, a igrao sam sa osam zlatnih lopti, normalno je da igrači griješe, pa i takvi igrači. Ali strah ne smije postojati u nogometu, pogotovo strah nakon pogreške. Strah brzo ulazi u moju momčad i to je moja velika odgovornost. Glavni problem moje momčadi je mentalitet i strah, ne pogreške. Griješit ćemo i u nastavku sezone jer nemamo top kvalitetu, ali ih moramo smanjiti tako da postanemo prava momčad.

Varaždin dolazi po pobjedu na Poljudu. Što možemo očekivati od vaše momčadi?

- Varaždin igra jedan od boljih nogometa u ligi, imaju brze igrače koji te mogu ugroziti u tranziciji. Ali mi moramo biti bolji, moramo se boriti i pobijediti.

Kako ste radili s momčadi, što ste im rekli, kako ste ih digli uoči Varaždina?

- Kad je momčad u ovakvom stanju vika ne pomaže. Napravili smo zajednički video, analizirali našu igru i reakciju po izgubljenoj lopti, naš pristup i zaključili da nam nedostaje kompaktnosti. Dobro smo radili kao i do sada. Ako igrač dobro 20 minuta to znači da si dobar, ali ne smijemo razmišljati o pogreškama i pasti nakon prve. Strah u svijetu nogometa ne postoji, ne možeš igrati ako se bojiš pogreške. Moramo igrati svi skupa, moramo preuzeti odgovornost i pomoći suigraču koji je pogriješio. To je problem mentaliteta, moramo biti spremni na sve, preuzeti odgovornost a ne razmišljati da je pogreška samo onoga tko je pogriješio. Na tome smo radili.

U kakvom je stanju Michele Šego, možemo li ga očekivati od prve minute i tko sve ne može osim Lovre Kalinića i Stipe Biuka?

- Svi su na raspolaganju, jedino je Lovre van stroja i Biuk koji ima žute kartone.

Možemo li očekivati napad s Livajom, Rusinom, Mlakarom i Šegom u istom trenutku, barem u jednom dijelu utakmice?

- Vidjet ćemo. Moguće je, ali ja moram raditi na mentalitetu. Mi se nećemo braniti i čekati kontra napad. Utakmicu protiv Varaždina je lako pripremiti, trab im zatvoriti koridore, teren, oni se nadigravaju, brzi su i mogu te ugroziti. Sutra će biti trenutaka u kojima ćemo se i mi braniti i patiti, ali moramo biti pravi Hajduk i pobijediti u ovoj utakmici.

Kakvo je vaše mišljenje o golmanu Oliveru Zeleniki i je li istina da je bio blizu transfera u Hajduk?

- Možda je netko iz kluba to planirao, ja ne, nikad se u mom prisustvu to nije spominjalo.