Messi majstorski zabio za 1-0, 'Gauči' zasad u drugom krugu!

Gauči su definitivno podbacili u prva dva susreta. Nisu uspjeli dobiti Island, Messi je promašio penal, a protiv Hrvatske su se raspali u drugom poluvremenu. Izbornik Jorge Sampaoli bio je na udaru kritika, navodno je izgubio čak i pravo sastavljanja momčadi, što je povjereno Messiju i Mascheranu.

Argentina are knocked out of the #worldcup if:

- They lose

- They draw

- They win, but Iceland win by the same or more goals pic.twitter.com/NeBEe3EfkX