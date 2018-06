Stop the VAR! Ako ovo nije bio penal... Argentinci se provukli

Agentina se provukla kroz ušicu igle i prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva, ali opasno je visjela protiv Nigerije koja će imati jako puno primjedbi na turskog suca Cuneyta Cakira. Utakmica je ovo nakon koje će se opet pričati o VAR-u i ima li sve to skupa smisla, ako se videotehnologija neće jednako primjenjivati na sve momčadi.

Čini se da se baš to dogodilo na utakmici Argentine i Nigerije.

'Gauči' su slavili 2-1 te izborili utakmicu protiv Francuske za četvrtfinale, ali Messi i društvo bili su na korak od ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Kod 1-1 Marcos Rojo igrao je rukom, Cakir je otišao pogledati snimku i pokazao da nema penala. Istina, Rojo je bio neoprezan, praktički je sam sebe pogodio u ruku, ali...

Nigerijci su bili u šoku, jer već su se pripremili da će izvesti penal. Sve je bilo spremno za feštu, jer čak i remi vodio je Nigeriju u osminu finala. Kad ono, 10 minuta nakon te sporne situacije Marcos Rojo, kojem je oprošten taj penal, zabija za 2-1!

- Da je tu sudio penal, nitko mu ne bi mogao ništa reći. Ali nije to onaj klasični penal, lopta ide prema dolje, on je sebe napucao u ruku. Dvojbeno - rekao je Mateo Beusan.

I tu se vraćamo na VAR, koji je sjajna stvar, ali samo ako se primjenjuje jednako.

A to očito nije slučaj s ovim Svjetskim prvenstvom. Sjetite se samo utakmice Njemačke i Švedske i čisti penal za Šveđane, VAR se tu čak nije ni oglasio, niti je sudac tražio provjeru, a toliko je bilo očito da je penal za Šveđane da su to baš svi vidjeli. Svi osim suca, koji se čak nije ni udostojio pogledati VAR i provjeriti tu situaciju.

Još je svjež i slučaj s utakmice Portugal i Iran, na kojoj je Cristiano Ronaldo odalamio igrača Irana, sudac je išao gledati VAR, u dnu ekrana pisalo je 'possible red card'.

Was it a Red card for #Ronaldo?! #var pic.twitter.com/aI04aOarra