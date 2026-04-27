Gazzetta: Modrić nije izgledao dobro ni nakon utakmice. Zbog udarca u glavu ide na pregled

Luka Modrić sve je zabrinuo u jučerašnjoj utakmici protiv Juventusa (0-0) kada je u 76. minuti ostao ležati nakon zračnog duela glavama s Manuelom Locatellijem. Utakmica na San Siru prekinula se na nekoliko minuta dok se dvojici igrača ukazala liječnička pomoć. Kapetan 'vatrenih' morao je napustiti teren u 80. minuti, vidno ošamućen dok je na glavi držao ledeni oblog zbog hematoma.

Prema Gazzetti dello Sport, Modrić je na kraju utakmice još uvijek bio ošamućen i imao je kvržicu na glavi. Talijani su ipak pohvalili igru hrvatskog veznjaka i naveli da se 'borio kao lav'.

"Hrvatski kapetan napustio je igru teturajući, s vrećicom leda na licu, a ni nakon posljednjeg sučeva zvižduka nije izgledao dobro. S vidljivom oteklinom na lijevoj jagodičnoj kosti, djelovao je ošamućeno dok je momčad pozdravljala navijače." - navodi talijanski list.

"U svlačionici je smirio zabrinute suigrače. Iako je u dvoboju izvukao deblji kraj, sinoć nisu obavljene detaljnije pretrage. Modrić je poslan kući uz preporuku da nastavi s hladnim oblozima" - dodali su u tekstu.

Modrić je kući otišao s oblogom na glavi, a detalji njegovog stanja bit će poznati nakon što tijekom jutra obavi liječničke preglede.