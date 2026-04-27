Gazzetta: Modrić nije izgledao dobro ni nakon utakmice. Zbog udarca u glavu ide na pregled

Piše Issa Kralj,
Iako je u dvoboju izvukao deblji kraj, sinoć nisu obavljene detaljnije pretrage. Modrić je poslan kući uz preporuku da nastavi s hladnim oblozima - stoji u tekstu Gazzette dello Sport

Luka Modrić sve je zabrinuo u jučerašnjoj utakmici protiv Juventusa (0-0) kada je u 76. minuti ostao ležati nakon zračnog duela glavama s Manuelom Locatellijem. Utakmica na San Siru prekinula se na nekoliko minuta dok se dvojici igrača ukazala liječnička pomoć. Kapetan 'vatrenih' morao je napustiti teren u 80. minuti, vidno ošamućen dok je na glavi držao ledeni oblog zbog hematoma. 

Prema Gazzetti dello Sport, Modrić je na kraju utakmice još uvijek bio ošamućen i imao je kvržicu na glavi. Talijani su ipak pohvalili igru hrvatskog veznjaka i naveli da se 'borio kao lav'. 

"Hrvatski kapetan napustio je igru teturajući, s vrećicom leda na licu, a ni nakon posljednjeg sučeva zvižduka nije izgledao dobro. S vidljivom oteklinom na lijevoj jagodičnoj kosti, djelovao je ošamućeno dok je momčad pozdravljala navijače." - navodi talijanski list.

VEZNJAK JUVENTUSA Locatelli o sudaru s Modrićem: Rekao mi je da imam tvrdu glavu. Uzvratio sam mu isto...
Locatelli o sudaru s Modrićem: Rekao mi je da imam tvrdu glavu. Uzvratio sam mu isto...

"U svlačionici je smirio zabrinute suigrače. Iako je u dvoboju izvukao deblji kraj, sinoć nisu obavljene detaljnije pretrage. Modrić je poslan kući uz preporuku da nastavi s hladnim oblozima" - dodali su u tekstu. 

Modrić je kući otišao s oblogom na glavi, a detalji njegovog stanja bit će poznati nakon što tijekom jutra obavi liječničke preglede. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...
DARKO PAHLIĆ ZA 24SATA

Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...

Igrali smo nogomet pa za ručak ‘krkali’ janjetinu i luk, prisjeća se Darko Pahlić, playmaker Zadra, epske pobjede nad Cibonom za naslov prvaka Jugoslavije
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske

