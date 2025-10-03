Gazzetta: 'Mladi Turčin bit će adut Igora Tudora za zaustaviti Luku Modrića u velikom derbiju'

U nedjelju se igra 6. kolo Serie A u kojem će se susresti AC Milan i Juventus s početkom u 20:45 sati. Utakmica će se igrati u Torinu, a klub Igora Tudora (47) u posljednjih pet utakmica ima četiri poraza i samo jednu pobjedu. S druge strane, Milan je na prvom mjestu na tablici nakon pobjede protiv Napolija 2-1.

U milanskom klubu oduševljeni su igrom Luke Modrića (40) koji je briljirao u utakmici protiv Napolija, a jedna od glavnih zvijezda 'stare dame' je 20-godišnji veznjak Kenan Yildiz.

Foto: Pablo Morano

Talijanska Gazzetta dello Sport najavila je nedjeljnu utakmicu.

"Iako su svjetovi Luke Modrića i Kenana Yildiza udaljeni dvadeset godina, mogli bi se susresti više puta na noćnoj utakmici na Allianz stadionu", piše Gazzetta dello Sport.

"Koja bi mogla biti dodirna točka iskusnog prvaka i onog tko teži tome da to postane? Onaj prostor na terenu na kojem će arhitekt Milanove igre pokušati podići momčad, tamo gdje će biti reflektor, gdje će mladi turski vezni igrač Juventusa imati zadatak stati na put Luki i dobroj igri Milana", dodaju.

Foto: Daniele Mascolo

Trener Juventusa, Igor Tudor dobro je upoznat s igrom i kvalitetom Luke Modrića pa će tako od Yildiza tražiti više nego obično.

"Yildiz je prvi koji će pokušati ‘uprljati’ dodire majstora Modrića: Kenan ima 20 godina, Luka dvostruko više. McKennie će spriječiti bivšeg igrača Reala da prelagano upućuje suigračima dodavanja ili da stvara iznimno opasne prodore koje samo plemeniti um poput Modrićevog može izvesti", navodi se.