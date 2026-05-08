Gazzetta: Najbolji potez Milana bio je dolazak Modrića iz Reala

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Hrvat se za "titulu" najboljeg pojačanja bori s Adrienom Rabiotom, dovedenim iz Olympique Marseillea za sedam milijuna eura plus bonuse - piše u tekstu ugledna Gazzetta dello Sport

Milan ove sezone nije uspio izboriti nastup u Ligi prvaka, a Scudetto je otišao u ruke gradskog rivala Intera. Zadnji naslov u Scudettu 'rossoneri' su osvojili u sezoni 2021/22., a razlog za to krije se u lošim odlukama transfera, posebno u pronalasku pravog napadača, ističe Gazzetta dello Sport. U posljednjih četiri godine osvojili su samo jedan trofej, onaj u Superkupu prošle godine. Talijanski list nabrajao je sve promašaje koje je Milan doveo u klub, ali kao najbolju odluku istaknuli su dovođenje Luke Modrića

 Gazzetta je u tekstu nabrajala sve loše odluke koje su donesene u prijelaznom roku, počevši od sezone 2022/23. pa sve do aktualne sezone. Među lošijim kupnjama istaknuli su Divocka Origija, Yunusa Musaha, Santiaga Gimeneza i Alvara Moratu

'Rossoneri' su prije dvije godine doveli Santiaga Gimeneza koji je bio najskuplji u zimskom prijelaznom roku, ali ističu kako su njegovi rezultati "vrlo razočaravajući", a isto vrijedi i za Moratu. Prošlog ljeta sve je iznenadila vijest da Luka Modrića odlazi iz Real Madrida i ide put Milana, a Gazzetta ističe kako je to bila najbolja odluka milanskog kluba. 

Foto: Daniele Mascolo

- Riječ je o posljednjoj kampanji kupovine, onoj od prošlog ljeta i siječanjskog prijelaznog roka. Najbolji potez, možda, bio je dolazak slobodnog igrača Luke Modrića, kojeg je Real Madrid pustio bez odštete. Hrvat se za "titulu" najboljeg pojačanja bori s Adrienom Rabiotom, dovedenim iz Olympique Marseillea za sedam milijuna eura plus bonuse - navodi se u tekstu i nastavlja: 

- Ostala nova lica nisu zablistala. Najskuplji transfer bio je Christopher Nkunku, plaćen 37 milijuna eura plus bonuse Chelseaju.

Podsjetimo, kapetan hrvatske reprezentacije za Milan je ove sezone nastupio 36 puta i zabio dva gola, uz tri asistencije. Jedan je od najvažnijih igrača u momčadi Massimiliana Allegrija. 

