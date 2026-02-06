Gazzetta pohvalila Kulenovića: Nevjerojatno što 'Sandrino' radi

Sandro Kulenović (26) već je ostvario prvi nastup u dresu Torina, samo nekoliko dana nakon što je potpisao za novi klub, a već u drugom nastupu zabio je gol. U samo dva nastupa pokazao se kao veliko pojačanje. Njegovu igru pohvalili su talijanski mediji, a ugledna Gazzetta posvetila mu je cijelu stranicu u tiskanom izdanju.

Kulenović je u utakmici protiv Intera u četvrtfinalu Kupa bio precizan u 57. minuti i zabio jedini gol u porazu Torina 1-2. Torino čeka gostovanje u Firenci protiv Fiorentine, a talijanski list tvrdi da će se Kulenović naći u početnoj postavi. Hrvatski napadač već je dobio i nadimak, u Italiji su ga prozvali 'Sandrino'. Gazzetta mu je posvetila cijelu stranicu u tiskanom izdanju nakon fantastične utakmice protiv Intera.

- Sandrino ne trati nimalo vremena. Šokantno je pomisliti da je ovaj 26-godišnjak prošle subote stigao u Torino i da je u samo pet dana uspio debitirati u Serie A i zabiti svoj prvi gol za novi klub - napisala je Gazzetta.

26-godišnjak je debitirao protiv Leccea, a na terenu je proveo 14 minuta u kojima je oduševio talijansku javnost.

- Kulenović je već u 14 minuta protiv Leccea u svojem debiju pokazao da može biti koristan, a to je onda potvrdio i protiv Intera. Njegov najveći adut je igra glavom, upravo ono što Torinu nedostaje. Ima Torino i Duvana Zapatu, ali on se tek vraća nakon ozljede i Kulenović se čini kao pravo pojačanje - stoji u Gazzetti.

Podsjetimo, hrvatski napadač u Torino je stigao krajem siječnja iz Dinama, s opcijom otkupa ugovora za iznos između 3,5 milijuna eura.