Na otoku Sveta Helena skončao je Napoleon Bonaparte, a tamo živi i najstarija kopnena životinja na svijetu. Kornjača Jonathan, kojoj su 192 godine, došla je sa Sejšela 1882. godine
SVETA HELENA I TITICACA PLUS+
Kuda će Dina Levačić plivati? Oko nje će biti morske psine i najotrovnija životinja na svijetu
Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić (29) ne miruje. Nakon niza povijesnih uspjeha, najavila je nove, gotovo nezamislive pothvate koji pomiču granice ljudske izdržljivosti. Njezine iduće mete su dva potpuno različita, a jednako ekstremna mjesta, opasan kanal oko otoka Sveta Helena, jednog od najudaljenijih mjesta na svijetu poznatog kao posljednje Napoleonovo utočište, i jezero Titicaca, smješteno visoko u Andama.
