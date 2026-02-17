Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVETA HELENA I TITICACA PLUS+

Kuda će Dina Levačić plivati? Oko nje će biti morske psine i najotrovnija životinja na svijetu

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
Kuda će Dina Levačić plivati? Oko nje će biti morske psine i najotrovnija životinja na svijetu
Dina Levačić preplivala False Bay u Južnoj Africi (arhiva) | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Na otoku Sveta Helena skončao je Napoleon Bonaparte, a tamo živi i najstarija kopnena životinja na svijetu. Kornjača Jonathan, kojoj su 192 godine, došla je sa Sejšela 1882. godine

Admiral

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić (29) ne miruje. Nakon niza povijesnih uspjeha, najavila je nove, gotovo nezamislive pothvate koji pomiču granice ljudske izdržljivosti. Njezine iduće mete su dva potpuno različita, a jednako ekstremna mjesta, opasan kanal oko otoka Sveta Helena, jednog od najudaljenijih mjesta na svijetu poznatog kao posljednje Napoleonovo utočište, i jezero Titicaca, smješteno visoko u Andama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan HNL mercata: Grgić se vratio u Koprivnicu, u Istru stiže Messijev suigrač...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan HNL mercata: Grgić se vratio u Koprivnicu, u Istru stiže Messijev suigrač...

Posljednji su sati zimskog prijelaznog roka u HNL-u koji se zatvara u utorak u ponoć
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026