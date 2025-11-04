Gdje gledati Ligu prvaka? Real protiv Liverpoola, PSG u derbiju s Bayernom, nastupa i Perišić

Nakon kratke stanke, elitno europsko nogometno natjecanje vraća se u punom sjaju. Ovaj utorak donosi devet uzbudljivih dvoboja u novom, ligaškom formatu Lige prvaka, a večer je ispunjena sudarima divova poput Liverpoola i Real Madrida te PSG-a i Bayerna.

U središtu pozornosti za hrvatske navijače bit će nastupi Ivana Perišića s PSV-om i Dominika Kotarskog na vratima Kopenhagena, koji će imati priliku dokazati svoju vrijednost na najvećoj pozornici.

Sudar titana na Anfieldu i Parku prinčeva

Večer bez sumnje obilježavaju dva dvoboja koja privlače pažnju cijelog nogometnog svijeta. Na Anfieldu će snage odmjeriti Liverpool i Real Madrid. Momčad Arnea Slota traži izlaz iz krize rezultata, a pobjeda protiv Aston Ville vratila im je prijeko potrebno samopouzdanje.

Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Anfield je tradicionalno neosvojiva tvrđava u grupnoj fazi europskih natjecanja, što će biti najveći adut "redsa". S druge strane, Real Madrid pod vodstvom Xabija Alonsa izgleda nezaustavljivo, s trinaest pobjeda u četrnaest utakmica. Ipak, "kraljevski klub" u Englesku stiže s ozbiljnim problemima u obrani; izostanci ključnih igrača poput Rüdigera, Carvajala i Alabe mogli bi biti presudni.

Istovremeno, u Parizu nas čeka okršaj dviju momčadi sa savršenim učinkom, Paris Saint-Germaina i Bayerna. Unatoč brojnim ozljedama, momčad Luisa Enriquea stabilizirala je formu, a povratak Kvaratskhelije i Dembéléa donosi novu dimenziju napadu.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Bayern pod Vincentom Kompanyjem ne zna za poraz ove sezone, s petnaest pobjeda u isto toliko susreta, a napadački trojac Kane, Díaz i Olise djeluje nezaustavljivo. Ipak, i Bavarci imaju probleme s ozljedama u obrani, što bi PSG mogao iskoristiti. Domaći teren i iskustvo igranja neizvjesnih europskih utakmica idu u prilog Parižanima, koji imaju snagu i samopouzdanje da ostanu neporaženi.

Perišićev PSV na vrućem gostovanju, Kotarski na velikom ispitu

Hrvatski reprezentativci večeras imaju važne uloge. Ivan Perišić sa svojim PSV-om gostuje kod Olympiacosa u Pireju. Nizozemska momčad je u senzacionalnoj formi, osam utakmica bez poraza i demonstracija sile u pobjedi 6:2 nad Napolijem, u kojoj je Perišić odigrao 84 minute, pokazuju njihovu moć

. S više od 55 nastupa u Ligi prvaka, Perišićevo iskustvo bit će ključno na stadionu Karaiskakis, poznatom po jednoj od najvatrenijih atmosfera u Europi. Olympiacos se oporavio od teških poraza i tražit će pobjedu pred svojim navijačima, no superiorna tehnika i ubojitost PSV-a trebali bi prevagnuti.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

U Londonu će Dominik Kotarski s Kopenhagenom imati težak zadatak protiv Tottenhama. Spursi pod vodstvom Franka hitno trebaju pobjedu nakon dva uzastopna poraza, ali muči ih duga lista ozlijeđenih ključnih igrača poput Maddisona, Kulusevskog i Bissoume.

Za Kotarskog je ovo prilika za iskupljenje nakon lošije predstave protiv Borussije Dortmund, gdje je primio četiri gola. Kao drugi vratar hrvatske reprezentacije, svaki njegov nastup na ovoj razini pod posebnim je povećalom, a dobra partija protiv engleskog prvoligaša bila bi snažna poruka.

Juventus i Atletico traže spas

U Torinu, Juventus pod novim trenerom Lucianom Spallettijem traži prvu europsku pobjedu protiv Sportinga iz Lisabona, koji stiže u sjajnoj formi s pet uzastopnih pobjeda. Ipak, tradicija je na strani "Stare dame", Sporting nikada u dvadeset pokušaja nije slavio u Italiji.

Atletico Madrid, nakon pobjede nad Sevillom, dočekuje debitanta Union Saint-Gilloise i traži ključne bodove za nastavak natjecanja. Očekuje se da će taktička disciplina Simeoneove momčadi biti prevelik zalogaj za belgijsku momčad.

U ostalim susretima, Napoli je izraziti favorit kod kuće protiv Eintrachta iz Frankfurta, dok će Arsenal svoju dominaciju pokušati potvrditi na gostovanju kod praške Slavije. Norveški prvak Bodo/Glimt dočekuje Monaco u dvoboju koji obećava neizvjesnost do samog kraja.

Gdje gledati utakmice?

Napoli - Eintracht, Arenasport 4 (18.45 sati)

Slavia Prag - Arsenal, Arena Sport 3 (18.45 sati)

Atletico Madrid - USG, Arena Sport 10

Bodo/Glimt - Monaco, Arena Sport 9

Juventus - Sporting, Arena Sport 4

Liverpool - Real Madrid, Arena Sport 1

Olympiacos - PSV, Arena Sport 5

PSG - Bayern, Arena Sport 3

Tottenham - Kopenhagen, Arena Sport 7