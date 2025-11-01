Poraz i oproštaj Novog vremena od Lige prvaka. Sporting je i u nižoj brzini druga dimenzija...

U utakmici bez rezultatskog značaja Novo vrijeme je upisalo i treći poraz na turniru futsal Lige prvaka u Makarskoj. Poraženi su 0-4 od Sportinga, portugalskog futsal velikana koji je u zadnjih pet sezona svaki put igrao završnicu Lige prvaka a imaju i dva naslova najbolje momčadi u Europi. Momčad je to posložena za najviše ciljeve, a oslabljenim Makaranima ovo je bila tek utakmica za prestiž.

Oni su svoju priliku za prolaz propustili u četvrtak, porazom od Prištine 7-6, primili su gol u zadnjoj minuti iako im je za prolaz bio dovoljan i remi. Susret sa Sportingom bio je za igrače prvaka Hrvatske prilika za odmjeravanje snage s jednom od najjačih europskih momčadi i lijepa uspomena o kojoj će jednom pričati svojim unucima.

Makarska: Novo Vrijeme i Sporting sastali se u 3. kolu Futsal Lige prvaka | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

S obzirom na brojne probleme koji ih muče na početku sezone, kao i skraćenu rotaciju, bilo je samo pitanje koliko dugo će Makarani odolijevati Portugalcima koji su u susret ušli opušteno jer su s dvije uvjerljive pobjede i prva dva ogleda riješili pitanje plasmana u osminu finala Lige prvaka, a večeras nisu koristili ni svog najboljeg igrača Zickyja.

Zbog toga je njihov trener Nuno Dias dosta rotirao, dok je Ivan Božović s druge strane na početku susreta dao priliku nominalno drugoj postavi koja je bila odmornija, ali i neiskusnija, tako su primili gol već nakon sedamdesetak sekundi igre, a zabio ga je golman Rafagnin, koji se priključio napadu i izdaleka matirao kolegu Baškovića.

Na sličan način pao je i drugi gol, ponovno je Rafagnin stvorio višak, snažan šut odbio je Bašković, ali ga je Alex Merlim pospremio izbliza loptu u mrežu. Sporting je do poluvremena povećao prednost golom Pinta iz kontra napada, tri lijepe prilike propustili su s druge strane realizirati Lima, Jelavić i Lennon, pa se na odmor otišlo s rezultatom 0-3.

U drugom poluvremenu Dias je nastavio s rezervama, tek povremeno je uvodio najjače snage, pa je Novo Vrijeme uspostavilo kakvu – takvu ravnotežu na terenu, štoviše, ponovno su u nekoliko navrata opasno zaprijetili a najbliži golu bili su kad je Lima u 30. minuti uzdrmao vratnicu. No već u idućoj minuti Merlim je svojim drugim golom povećao prednost na 0-4. Do kraja susreta obje momčadi ušle su u problem s akumuliranim prekršajima, Jelavić nije iskoristio kazneni udarac, potom ni Lennon lijepu priliku i na koncu je ostalo 0-4 za Sporting. S obzirom na odnos snaga momčadi i renomea klubova Makarani mogu biti zadovoljni.

Uoči Glavne runde Lige prvaka, koja se po četvrti put igrala u Makarskoj, cilj Novog Vremena bilo je treće mjesto i prolaz u osminu finala. Rezultatski cilj nije ispunjen, ali su i klub i Makarska još jednom potvrdili kako su vrhunski domaćini, za što su dobili pohvale svih sudionika. Nažalost, prvak Hrvatske se zbog svojih internih problema i prorijeđenog igračkog kadra nije uspio nametnuti i izboriti pobjedu nad Prištinom te izboriti plasman u osminu finala. Poraz od Sportinga je i onako unaprijed bio ukalkuliran kao neizbježan.

Ivan Božović - trener Novog vremena

- U ova četiri dana imali smo ozbiljan rolerkoster. Prvu i treću utakmicu odradili smo dobro, drugu nismo i to nas je koštalo ispadanja. Danas smo bili dobri, imali smo i puno šansi, šteta što nismo zabili bar jedna gol jer nema svatko priliku odigrati službenu utakmicu protiv dvije ovakve momčadi kao što su Kairat i Sporting. Čestitke na prolazu u nastavak natjecanja, ja vjerujem i na Final four, a vjerujem da će osvojiti i naslov prvaka.

Kako gledate s odmakom na utakmicu s Prištinom 01?

- Puno faktora je utjecalo na ono što se događalo na toj utakmici. Ja sam rekao igračima da znam da nisu zaboravili igrati nogomet i da igrači kosovskog prvaka nisu bolji. Po meni fokus nije bio pravi na toj utakmici, podcijenili smo njihov individualni kvalitete, mi nismo imali naš dan, kad treba prave momčadi odigraju najbolje, mi smo odigrali loše i to nas je dovelo u ovu situaciju.

Nuno Dias - trener Sportinga:

- Imali smo tri cilja, pobijediti, ne primiti gol, i ne dobiti žuti karton. Ispunili smo sva tri cilja. Koristio sam gotovo sve igrače, naš Zicky je već dugo bio ozlijeđen, na ovom turniru je odigrao malo jer je imao problema s koljenom... Hvala domaćinu na sjajnoj organizaciji, ako mogu reći da su igrači Novog Vremena vjerojatno olako shvatili momčad Prištine 01. nakon što smo ih mi pobijedili 19-1. Šteta...