Gdje je Garcia? Doznajemo što se događa s trenerom Hajduka i kad stiže. Sve iz inata koči Istra!

Pa, dobro, gdje je trener? Gonzala Garcije još nema u Splitu, Hajduk i Poljud ga očekuju iako su ga, prema zadnjim najavama, trebali dočekati na početku ovog tjedna. A neće, po svemu sudeći, ni do sljedećeg...

Što se događa? Probleme radi Istra, koja urugvajskom stručnjaku ne želi isplatiti bonuse i naknade iz prošle sezone. Vjerojatno je to u sferi priče "moraš ih se odreći ako želiš raskinuti ugovor", ali se ni Garcia ne želi odreći financijskoga kolača, koji je zaslužio rezultatima.

Varaždin i Istra sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Hajduk je financijski dio sa svoje strane ispunio, no u Puli igraju igru povuci-potegni, valjda iz inata i ljutnje što je uskoro bivši trener odabrao takav način odlaska. Budući trener Hajduka trenutno je u Španjolskoj i trebao bi u drugoj domovini ostati još nekoliko dana s obzirom na to da ga na Poljudu neće najizglednije predstaviti do prvog dana priprema za sljedeću sezonu, a taj bi trebao biti 19. lipnja...

Bijelog dima s Poljuda, uglavnom, i dalje nema...