<p>Hrvatski boksač <strong>Filip Hrgović </strong>nestao je iz medijskog prostora i nekoliko mjeseci bio je van okvira zbivanja. Korona, privatni život, manjak mečeva... No, kako sada stvari stoje, Hrgović bi trebao boksati krajem ljeta. Protivnik se još uvijek ne zna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Moja je želja da već sada to bude netko od boraca iz ranga Derecka Chisore, Carlosa Takama, Jarella Millera, Josepha Parkera, Michaela Huntera i nadam se da će netko od navedenih boraca i pristati iako su svjesni da je za njih borba sa mnom jako riskantna - rekao je Hrgović za<a href="https://www.vecernji.hr/sport/gdje-je-nestao-filip-hrgovic-evo-sto-se-dogada-s-hrvatskom-zvijeri-i-kroz-kakvo-razdoblje-prolazi-1412951" target="_blank"> Večernji.</a></p><p>- Ima jako puno dobrih boraca i nakon takve borbe si ili pukovnik ili pokojnik. Parker je odličan, pa i taj Miller koji je pao na doping testu i trebalo bi ga kazniti, no dopustili su mu da se bori. Tu su i Dubois i Joyce koji se međusobno bore u listopadu. Od veterana, Luis Ortiz je jako opasan, a ni Povjetkin nije za podcijeniti.</p><p>Hrga se mjesecima klonio medija, a ističe da i sportaši imaju svoj privatan život te da je u njegovu došlo do disbalansa i određenih problema. Čini se da je sada sve razriješio pa poručuje:</p><p>- Onima koji su se možda poveselili i pomislili da sam propao, da ne treniram, reći ću da sam trenirao više nego ikad. Cijelo vrijeme sam radio sa mojim pomoćnim trenerom Yousefom Hasanom i kondicijskim trenerom Igorom Čordašem koji su me i učinili životinjom, kako me prozvao moj kubanski trener Pedro Diaz. Osjećam se super, u dobrom sam treningu, ali ne i u špici forme jer to sada nema smisla s obzirom da još nemam dogovoren meč.</p>