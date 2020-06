Hrga nokautirao lutku Furyja: Iduća borba bit će u Hrvatskoj?!

Najbolji hrvatski teškaš mogao bi u ring u kolovozu, iako u boksačkom svijetu sve i dalje stoji, nema konkretnih dogovora borbi dok sasvim se završi korona priča

<p>Radimo na tome da iduća Filipova borba bude u Hrvatskoj!, najavio je Hrgovićev menadžer Željko Karajica na otvorenom treningu svoga štićenika.</p><p>Treningu koji se pretvorio u pravi šou.</p><p>Naime, nakon što je krenula priča kako je i Vitalij Kličko izjavio da bi Hrgović mogao pobijediti Tyson Furyja, Filip je na lutku za treninge navukao majicu Tysona Fuyja i krenuo udarati po njoj!</p><p>- Gotovo, pao je - nasmijao se kad je 'nokautirao' lutku Fury.</p><p>Kao da je i sam shvatio da će (puno prije) do šanse za svjetski naslov doći ako uz boksačko umijeće doda dozu šoua, spektakla.</p><p>- Imam predodobru bradu, ne može me uzdrmati. Nekad su me takvi borci frustrirali, ali sad sam zreliji, tako da... Tyson Fury neka uzme tih par stotina milijuna što ima, a onda će 'El Animal' zavladati - dobro je raspoložen bio naš boksač.</p><p>Njegov je menadžer objasnio da se u boksačkom svijetu još ne dogovaraju velike borbe i priredbe, čeka se kraj korone, ali je otkrio da bi iduću borbu mogao imati u Hrvatskoj.</p>