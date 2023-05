Gdje je nestao najbolji hrvatski junior? 'Ovdje mi je odlično, a u Europu se nikada ne bi vratio'

Hrvatska juniorska reprezentacija okupila se prošli tjedan u Ivaniću. Novi izbornik Andrija Nikolić okupio je juniore na kontrolno okupljanje i iskoristio reprezentativni tjedan za dvije prijateljske utakmice protiv Slovenije. Juniori su slavili u obje utakmice. To je sjajno za samopouzdanje naše reprezentacije uoči ljeta i Svjetskog prvenstva koje se održava u Njemačkoj i Grčkoj.

Kada je izašao popis reprezentacije jedno ime bilo je svima drago vidjeti. Nakon više od dvije godine izostanka iz juniorske reprezentacije, na popisu se ponovno našao Fabijan Grubišić. Igrač je to o kojem se od najmlađih dana puno pričalo. Njegova generacija Dugog Sela dominantno je osvajala državna prvenstva, a Fabijan je bio jedan od najboljih igrača te generacije.

Foto: Al Ain

Nazivali su ga "čudo od djeteta". Njegova igra bila je daleko iznad njegovih godina, a fizički se već u srednjoj školi mogao nositi protiv seniorskih ekipa. Njegov rukometni put nije bio uobičajen, a često se pričalo kako je nekadašnje "čudo od djeteta" nestalo s rukometne scene.

Iz Dugog Sela prešao je u Varaždin gdje je započeo svoju avanturu u seniorskom rukometu. Tamo je već u prvoj sezoni postao jedan od nositelja igre ovog premijerligaša, a vrlo brzo je to primijetio i PPD Zagreb koji ga je doveo u svoje redove. U Zagrebu se nije naigrao, što zbog ozljeda, što zbog neobičnih odluka trenera. Vratio se u Varaždin i tamo pokazao da je prerastao Premijer ligu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U prva četiri kola nakon povratka u Varaždin postigao je čak 47 golova. Prvo kolo ovosezonske Premijer lige postigao je nevjerojatnih 16 golova iz 17 pokušaja i najavio vrlo brzi odlazak u veći klub. Umjesto mnogobrojnih europskih ponuda, Grubišić se odlučio za jedno alternativno, ali ne toliko nepopularno rješenje.

Od listopada prošle godine Grubišić je igrač Al Aina, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Izabrao sam ovaj klub jer mi se sviđa njihova kultura i već dugi niz godina sam se pokušao progurati u te zemlje. U vrijeme mog dolaska trener je bio Nenad Kljajić koji me htio u svojoj momčadi. Dugo smo bili u kontaktu, nazvao me i dogovorili smo se,

Opće je poznato da su uvjeti na istoku neusporedivi s uvjetima u Europi.

- Uvjeti su strašni. Živim u hotelu s pet zvjezdica. Dobijemo sve što treba. Bazeni, teretana, hrana prije treninga. Sve je podređeno igračima. Sve imamo. - rekao je Grubišić pa nastavio o financijama:

- Financije su opravdale moja očekivanja. Da financije nisu dobre ne bi ni dolazio tu.

Foto: Al Ain

Igrači na bliski istok odlaze pred kraj karijere, a Grubišić se odlučio otići s 21 godinom. A ne planira se brzo vratiti doma...

- Planiram ostati do kraja karijere ako bude moguće. U Europu se ako bude moguće nikada ne bi vratio.

Ostati u Emiratima nije tako lagano. Dopuštena su samo dva stranca po ekipi, a bogati šeici nemaju baš puno strpljenja...

- Svi govore da je lakše igrati nego u Europi, ali tu je takav pritisak sa svih strana da strani igrači teško izdrže. Konstantno su nezadovoljni i uvijek traže više. Strance ovdje stalo mijenjaju. Naš klub je prošle godine mijenjao strance svakih mjesec dana.

Je li pritisak zbog vlasnika ili zbog navijača?

- Zbog vlasnika. U prvom kolu sam zabio 14 golova i brzo se čulo za mene. Oni očekuju takve predstave svaku utakmicu. Ne znam koliko sam puta bio najbolji strijelac kola. Takav pritisak me tjera da budem što bolji. A navijače ti tu briga za rukomet. Svi se vozaju u Lamborghinijima i briga ih za neke debile koji se tuku zbog lopte haha.

Grubišić nije išao na kontrolno okupljanje reprezentacije jer ga nisu pustili iz kluba. Imali su važne utakmice, a Al Ain ne može zamisliti momčad bez Grubišića. Osvojili su juniorski kup, Grubišić je pokazao da ga s razlogom nisu pustili. U finalu je zabio 15 komada.

Foto: Privatni album

- Nisu me pustili, imali smo finale kupa. Osvojili smo kup juniora protiv Sarjaha. Oni su tu kao PPD kod nas. Nitko ih nije dobio pet godina i evo mi smo ih sada dobili. Jako bi volio ići na prvenstvo s reprezentacijom, ali ne mogu to garantirati. Sada ću tu potpisati ugovor i jako je teško njima pustiti igrača da igra za reprezentaciju. Skupo plaćaju igrače i ne žele da im se vrate ozlijeđeni. Izbornik Nikolić me zvao, razgovarali smo ali još nisam siguran hoću li ići na prvenstvo.

Al Ain je prošle godine završio šesti u ligi, a sada su kolo prije kraja osigurali treće mjesto.

Grubišićeva generacija osvojila je srebro na Europskom prvenstvu u Varaždinu i Koprivnici održanom 2021. godine. Taj turnir je pokazao da ta generacija ima potencijala za nešto veliko. Hrvatska je na tom prvenstvu poražena jedino od Njemačke. U finalu su teško stradali, Grubišića, kao nekoga tko obožava pobjeđivati, taj poraz i dalje boli...

Da dođe trenutak da opet igrate finale protiv Njemačke, je l' bi vam se opet dogodio tako težak poraz?

- Mislim da smo mi malo izgorjeli pred svojom publikom. Arena u Varaždinu je bila gotovo puna i jednostavno nismo bili dovoljno zreli za pobjedu. Dogodio se potop i mislim da ćemo sada drugačije. Sada svi igramo utakmice koje su bitne. Neki igrači igraju Europu i mislim da je sada drugačija priča. Nismo više klinci.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Generacija rođena 2002 i 2003 godine razočarala je na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu i preko kvalifikacija morala do Svjetskog prvenstva. Grubišić i još neki važni igrači nisu igrali na prošlogodišnjem Euru i Hrvatska se nije dobro provela. Na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Grčkoj ih čeka zahtjevna skupina u kojoj su još Francuska, Poljska i SAD.

Grubišić bi bio veliko pojačanje za izabranike Andrije Nikolića, ali puno toga ovisi o šeicima.

