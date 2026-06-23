'Gem Set Hrvatska' garantira spektakl: Dolaze Zubčić, Ljutić, Bogdanović, Zubac, Jelić...

Humanitarno-sportski projekt "Gem Set Hrvatska" ulazi u završnicu priprema za četvrto izdanje. Organizatori su potvrdili dolazak novih zvjezdanih imena hrvatskog sporta, koja 12. srpnja stižu u Karlovac i koja će sudjelovanjem podržati najvažniji cilj ovog projekta, a to je izgradnja još jednog multifunkcionalnog sportskog igrališta za djecu i mlade. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a cjelokupan prihod od prodaje bit će usmjeren na izgradnju novog igrališta.

Uz ranije najavljene sudionike - Marina Čilića, Bornu Ćorića, Valenta Sinkovića i Filipa Glavaša - popis za Karlovac postao je još impresivniji. Dolazak su potvrdili i skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić, nogometaš Dejan Lovren, koji je odrastao u Karlovcu, košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac, rukometaši Igor Karačić, Tin Lučin i Marin Jelinić te Matea Jelić, olimpijska

pobjednica u taekwondou.

- Svake godine nastojimo okupiti sportaše iz različitih sportova kako bismo zajednički poslali poruku o važnosti ulaganja u djecu i mlade. Posebno me veseli što nam se ove godine pridružuju nova velika imena hrvatskog sporta i vjerujem da ćemo zajedno stvoriti još jedno nezaboravno izdanje "Gem Set Hrvatska". Pozivam sve ljubitelje sporta da nam se pridruže u Karlovcu jer kupnjom ulaznice izravno pomažu izgradnju novog sportskog igrališta - izjavio je Čilić.

Zadar: Najveće hrvatske sportske zvijezde zaigrale tenis na humanitarnom spektaklu Gem Set Hrvatska | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Modrić, Kovačić i drugi sportaši zaigrali tenis na humanitarnom eventu Gem Set Hrvatska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zrinka Ljutić, jedna od najuspješnijih hrvatskih skijašica i stipendistica Zaklade Marin Čilić poručuje: "Kao stipendistica Zaklade iz prve ruke znam koliko podrška u pravom trenutku može značiti mladom sportašu. Moje prvo sudjelovanje na "Gem Set Hrvatska" u Zadru bio je zaista poseban trenutak jer sam prošla put od stipendistice Zaklade do prilike da dijelim teren s velikanima hrvatskog sporta poput Luke Modrića, Eduarda da Silve, braće Sinković... Takvi trenuci dodatno potvrđuju koliko sport može povezivati ljude i stvarati inspirativne priče. Veselim se dolasku u Karlovac, posebno druženju sa sportašima i svima koji će dolaskom podržati ovu lijepu priču te pomoći da zajedno stvorimo nove prilike za buduće generacije.

"Gem Set Hrvatska" već godinama okuplja hrvatske sportašice i sportaše s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju i obnovu sportskih igrališta te promicanja važnosti sporta među djecom i mladima. Deset godina nakon osnutka, Zaklada Marin Čilić danas stoji iza više od 200 dodijeljenih stipendija mladim sportašima i glazbenicima, sedam obnovljenih školskih laboratorija te niza izgrađenih i obnovljenih školskih igrališta diljem Hrvatske.