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TRADE SEZONE

Giannis napustio Milwaukee i karijeru nastavlja u Miamiju

Piše Domagoj Vugrinović,
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Giannis napustio Milwaukee i karijeru nastavlja u Miamiju
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Miami je za grčkog košarkaša žrtvovao velik dio mlade jezgre i budućih izbora na draftu, ali uprava vjeruje da će momčad njegovim dolaskom odmah postati kandidat za naslov prvaka

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Giannis Antetokounmpo karijeru nastavlja u Miami Heatu. Milwaukee Bucksi odlučili su se rastati od najveće klupske zvijezde nakon 13 sezona, a zajedno s dvostrukim najkorisnijim igračem lige na Floridu odlazi i Bobby Portis. Miami će u suprotnom smjeru poslati Tylera Herroa, Kel'ela Warea, Jaimea Jaqueza Jr.-a i Kasparasa Jakučionisa. Bucksi će dobiti i 13. izbor na ovogodišnjem NBA draftu, nezaštićene izbore prve runde 2031. i 2033. godine, pravo na zamjenu izbora 2030. te izbor druge runde 2033. godine.

Klubovi su dogovorili izravnu razmjenu bez uključivanja treće momčadi. Posao će službeno zaključiti 6. srpnja, zbog čega do tada postoji mogućnost proširenja razmjene, piše ESPN. Predsjednik Miamija Pat Riley tako je doveo novu superzvijezdu i nastavio niz velikih poslova kojima je tijekom proteklih desetljeća na Floridu dovodio Shaquillea O'Neala, LeBrona Jamesa, Chrisa Bosha, Alonza Mourninga i Jimmyja Butlera.

NBA: Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers
Foto: Kyle Ross/REUTERS

Antetokounmpo će u Miamiju zaigrati uz Bama Adebaya, s kojim bi trebao činiti jedan od najboljih obrambenih tandema u ligi. Njih dvojica zajedno imaju 11 izbora u najbolje obrambene momčadi NBA lige, a Antetokounmpo je 2020. osvojio i nagradu za najboljega obrambenog igrača. Miami je za grčkog košarkaša žrtvovao velik dio mlade jezgre i budućih izbora na draftu, ali uprava vjeruje da će momčad njegovim dolaskom odmah postati kandidat za naslov prvaka. Uključivanje Portisa u posao trebalo bi barem djelomično nadoknaditi gubitak širine igračkog kadra.

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Bucksi su posljednjih tjedana ozbiljno pregovarali s Miamijem i Boston Celticsima, dvama klubovima koje je Antetokounmpo navodno smatrao poželjnim odredištima. Boston je nudio Jaylena Browna i dva izbora prve runde, ali Milwaukee se odlučio za Miamijev paket zbog mlađih igrača, većeg broja izbora i dugoročne financijske fleksibilnosti.

Antetokounmpov odlazak završio je višemjesečnu sagu i sve napetiji odnos između igrača i kluba. Grčki reprezentativac i njegov agent Alex Saratsis navodno su još od svibnja 2025. nekoliko puta obavijestili upravu da ne želi potpisati novi dugoročni ugovor te da smatra kako je rastanak najbolje rješenje za obje strane. Milwaukee je isprva odbijao ponude i pokušavao izgraditi konkurentnu momčad oko svoje najveće zvijezde. Uprava se riješila velikog ugovora Damiana Lillarda te dovela Mylesa Turnera, ali rezultati nisu ispunili očekivanja. Bucksi su nakon naslova 2021. godine dobili samo jednu seriju doigravanja, a potom su tri puta zaredom ispali u prvom krugu prije nego što su prošle sezone potpuno ostali bez doigravanja.

NBA: Milwaukee Bucks at Miami Heat
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Odnos se dodatno pogoršao nakon Antetokounmpove ozljede koljena u ožujku. Klub ga je želio sačuvati do kraja izgubljene sezone, dok je on tvrdio da je spreman i da želi igrati. Neslaganje je potaknulo i istragu NBA lige, koja na kraju nije poduzela dodatne mjere. Antetokounmpo je zbog problema s listom i koljenom prošle sezone nastupio na samo 36 utakmica, najmanje u svojoj karijeri. Unatoč ozljedama, prosječno je postizao 27,6 poena uz 9,8 skokova i 5,4 asistencije te šutirao 62 posto iz igre.

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U Miamiju bi trebao dobiti novu priliku za osvajanje naslova, što je posljednjih godina isticao kao najvažniji cilj. Od 6. siječnja 2027. moći će potpisati četverogodišnje produljenje vrijedno 275 milijuna dolara ako izađe iz postojećeg ugovora ili trogodišnji ugovor vrijedan 214 milijuna dolara ako aktivira igračku opciju.

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