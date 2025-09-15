Gidsel i društvo pali kod sjajnog Kuzmanovića! Aktualnim prvacima obranio dva sedmerca

Nakon četiri kola Bundeslige aktualni prvak, Füchse Berlin, ima već dva poraza. Drugi zaredom "lisice" su doživjele kod Gummersbacha našeg Dominika Kuzmanovića s 29-34, samo nekoliko dana nakon što su u Ligi prvaka u Nantesu zabile 40.

Prošlog tjedna Füchse je izgubio kod kuće od Magdeburga, u debiju Nicoleja Krickaua, sad ih je zaskočio i Gummersbach, koji ima tri pobjede u četiri kola. Dobro je na kraju i završilo za Berlin jer je u 46. minuti Gummersbach vodio 29-20, a u tim je trenucima na visini bio Kuzmanović, koji je u nekoliko minuta obranio dva sedmerca Norvežaninu Grøndahlu. Kuzmanović je i ulazio samo na sedmerce jer je jedinica trenutno u rukama Danca Oblinga.

Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Ista je situacija s Matejem Mandićem, čiji je Magdeburg lagano pobijedio Stuttgart 32-23. Mandić je umjesto Hernandeza ušao dvaput obraniti sedmerce, bezuspješno. Dva gola za goste zabio je Ivan Šnajder.

Wetzlar je kod kuće izgubio od Lemga 21-26, dva gola Josipa Šimića za domaćine i jedan Filipa Vistoropa.