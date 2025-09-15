Obavijesti

KUZMA U FORMI

Gidsel i društvo pali kod sjajnog Kuzmanovića! Aktualnim prvacima obranio dva sedmerca

Piše Davor Kovačević,
Gidsel i društvo pali kod sjajnog Kuzmanovića! Aktualnim prvacima obranio dva sedmerca
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Juergen Augst

Dobro je na kraju i završilo za Berlin jer je u 46. minuti Gummersbach vodio 29-20, a u tim je trenucima na visini bio Kuzmanović, koji je u nekoliko minuta obranio dva sedmerca Norvežaninu Grøndahlu

Nakon četiri kola Bundeslige aktualni prvak, Füchse Berlin, ima već dva poraza. Drugi zaredom "lisice" su doživjele kod Gummersbacha našeg Dominika Kuzmanovića s 29-34, samo nekoliko dana nakon što su u Ligi prvaka u Nantesu zabile 40. 

TRAJE GLASANJE U samom svjetskom vrhu! Tri hrvatska igrača su nominirana za bitnu rukometnu nagradu
U samom svjetskom vrhu! Tri hrvatska igrača su nominirana za bitnu rukometnu nagradu

Prošlog tjedna Füchse je izgubio kod kuće od Magdeburga, u debiju Nicoleja Krickaua, sad ih je zaskočio i Gummersbach, koji ima tri pobjede u četiri kola. Dobro je na kraju i završilo za Berlin jer je u 46. minuti Gummersbach vodio 29-20, a u tim je trenucima na visini bio Kuzmanović, koji je u nekoliko minuta obranio dva sedmerca Norvežaninu Grøndahlu. Kuzmanović je i ulazio samo na sedmerce jer je jedinica trenutno u rukama Danca Oblinga.

Handball, Bundesliga, Rhein-Neckar Löwen - VfL Gummersbach
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Ista je situacija s Matejem Mandićem, čiji je Magdeburg lagano pobijedio Stuttgart 32-23. Mandić je umjesto Hernandeza ušao dvaput obraniti sedmerce, bezuspješno. Dva gola za goste zabio je Ivan Šnajder.

Wetzlar je kod kuće izgubio od Lemga 21-26, dva gola Josipa Šimića za domaćine i jedan Filipa Vistoropa.

