Glavobolje za Garciju. Ozlijedio se jedan od najboljih u Hajduku

Kao da je Gonzalu Garciji bilo malo muka s izostancima igrača zbog kartona i ozljeda, pred sam kraj susreta Hajduka protiv Istre (1-2) ozlijedio mu se i pouzdani Iker Almena (21). Njegov nastup u idućem kolu HNL-a, a to je gostovanje u subotu u Velikoj Gorici u 15 sati, je pod velikim znakom pitanja.

Pokretanje videa... 01:02 Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

Igrala se šesta minuta sudačke nadoknade utakmice protiv Istre kada je Stjepan Lončar nagazio Almenu kramponima po gležnju desne noge, nakon čega je Španjolac par koraka šepao, potom je pao na travu i odmah pokazao da više ne može te da mora ući zamjena. Garcia je umjesto njega na teren poslao Brunu Durdova, a sudac Mateo Erceg je vrlo brzo odsvirao kraj utakmice. Almeni su fizioterapeuti Hajduka odmah pružili pomoć, no dan nakon utakmice nije bila poznata težina ozljede i vrijeme povratka na teren.

Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Almenin desni gležanj i dalje je bolan, što znači da mu visi nastup u Turopolju. Loša je to vijest za Garciju jer je Almena bio jedan od najboljih igrača Hajduka na kraju jesenskog dijela prvenstva, ali i na otvaranju proljeća protiv Istre. Jedan je od rijetkih koji je zaslužio prolaznu ocjenu za prikazanu igru u porazu "bilih".

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Španjolac je na Poljud stigao na posudbu iz Saudijske Arabije, iz kluba Al Qadsia, i odmah potvrdio da se radi o iznimno talentiranom igraču koji je u stanju dobro igrati u kontinuitetu. Od dolaska je odigrao 16 utakmica, od toga 15 puta o prve minute, zabio je dva gola i dva puta asistirao. Počeo je kao desno krilo, ali ga je u zadnje vrijeme Garcia koristio i na poziciji polušpice, gdje se također jako dobro snašao.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL