Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVOLJA NE DOLAZI SAMA

Glavobolje za Garciju. Ozlijedio se jedan od najboljih u Hajduku

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Glavobolje za Garciju. Ozlijedio se jedan od najboljih u Hajduku
4
Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gonzalo Garcia morao se snalaziti i sastavljati momčad protiv Istre bez osmorice igrača u odnosu na prvi dio sezone, a tijekom utakmice mu se ozlijedio jedan od najstandardnijih i najpouzdanijih ofenzivaca.

Admiral

Kao da je Gonzalu Garciji bilo malo muka s izostancima igrača zbog kartona i ozljeda, pred sam kraj susreta Hajduka protiv Istre (1-2) ozlijedio mu se i pouzdani Iker Almena (21). Njegov nastup u idućem kolu HNL-a, a to je gostovanje u subotu u Velikoj Gorici u 15 sati, je pod velikim znakom pitanja. 

Pokretanje videa...

Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' 01:02
Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell
SAŽETAK HAJDUK - ISTRA VIDEO Pogledajte kako je Istra šokirala Hajduk usred Poljuda!
VIDEO Pogledajte kako je Istra šokirala Hajduk usred Poljuda!

Igrala se šesta minuta sudačke nadoknade utakmice protiv Istre kada je Stjepan Lončar nagazio Almenu kramponima po gležnju desne noge, nakon čega je Španjolac par koraka šepao, potom je pao na travu i odmah pokazao da više ne može te da mora ući zamjena. Garcia je umjesto njega na teren poslao Brunu Durdova, a sudac Mateo Erceg je vrlo brzo odsvirao kraj utakmice. Almeni su fizioterapeuti Hajduka odmah pružili pomoć, no dan nakon utakmice nije bila poznata težina ozljede i vrijeme povratka na teren.  

Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu
Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Almenin desni gležanj i dalje je bolan, što znači da mu visi nastup u Turopolju. Loša je to vijest za Garciju jer je Almena bio jedan od najboljih igrača Hajduka na kraju jesenskog dijela prvenstva, ali i na otvaranju proljeća protiv Istre. Jedan je od rijetkih koji je zaslužio prolaznu ocjenu za prikazanu igru u porazu "bilih".

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
ODJECI PORAZA OD ISTRE Ljudima koji vode Hajduk sve je važnije od rezultata seniora, a to pokazuje nekoliko stvari
Ljudima koji vode Hajduk sve je važnije od rezultata seniora, a to pokazuje nekoliko stvari

Španjolac je na Poljud stigao na posudbu iz Saudijske Arabije, iz kluba Al Qadsia, i odmah potvrdio da se radi o iznimno talentiranom igraču koji je u stanju dobro igrati u kontinuitetu. Od dolaska je odigrao 16 utakmica, od toga 15 puta o prve minute, zabio je dva gola i dva puta asistirao. Počeo je kao desno krilo, ali ga je u zadnje vrijeme Garcia koristio i na poziciji polušpice, gdje se također jako dobro snašao. 

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kontroverzni Francuz seli u Sevillu, a njegov sunarodnjak se vraća u Italiju
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kontroverzni Francuz seli u Sevillu, a njegov sunarodnjak se vraća u Italiju

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...
SUSJEDI NA PUTU

Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...

Prije godinu dana u Areni smo ih trebali pobijediti za četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Slovencima nije trebalo, krenuli smo s 0-5 i gotovo osam minuta bez gola pa pobijedili 29-26
Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija
RADIO S KOSTELIĆEM

Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija

Umjesto borbe za postolja, 21-godišnja Zagrepčanka posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove i kontinuitet. Niz odustajanja i slabijih plasmana rezultirao je ispadanjem iz prve jakosne skupine u slalomu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026