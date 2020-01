Gobac o Štrleku: Izabrao je put bez povratka, neće se vraćati...

Manuel Štrlek (31) je izabrao put bez povratka. Lino će biti do Olimpijskih igara, on se više neće vratiti. Izabrao je svoj put, a to je putokaz svima drugima. Mi ne želimo nikoga drugoga siliti. Igrači su kroz reprezentaciju postigli puno bolje ugovore... ovaj put je došlo do izopačenog ponašanja, rekao je dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac prije odlaska hrvatske rukometne reprezentacije u Graz na Europsko prvenstvo.

Iako je izbornik Červar prije mjesec dana rekao kako se on Štrleku nema što dodvoravati zbog nepozivanja u reprezentaciju te da će se Manuel sigurno naći na popisu u budućnosti, izgleda da to neće biti tako. Barem je to rekao Zoran Gobac na predstavljanju popisa putnika na nadolazeće Europsko prvenstvo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Počele su se događati scene koje do sada nisu bile bliske i mi smo morali neke stvari još jednom upozoriti što će se dogoditi. Budite sigurni da nema povratka. Ni pod cijenu rezultata ni pod cijenu ničeg drugoga. Ako nisi zadovoljan statusom, moraš biti klapa i prihvatiti obrasce ponašanja, nama igrači neće odlučivati koliko će igrati. Bilo je puno većih igrača, Baliću i Pucu to nikada ne bi palo na pamet. Koliko god su htjeli igrati, uvijek su poslušali trenera - objasnio je Gobac i dodao:

- Ovaj put smo bili šokirani kad se ovo dogodilo, ali moramo to prihvatiti. Tko god bude izbornik poslije Line Červara, neće biti onog novi izbornik pa ću se ja vratiti, Manuel je izabrao put bez povratka. On neće igrati za nas. Glavni cilj je plasman na Igre. Daj Bože da osvojimo medalju, ali svjesni smo kakva je situacija. Igrači moraju biti svjesni da je reprezentacija ispred klubova gdje oni igraju za pare. Ovdje ne igraju za pare, ovdje igraju za možda buduće pare... - zaključio je priču o Štrleku dopredsjednik saveza.

'Nećemo dozvoliti da kvazi treneri komentiraju Červara'

Hrvatska rukometna reprezentacija otputovat će u Graz u pomlađenom sastavu, a u posljednje se vrijeme mnogo postavljalo pitanje o tome je li izbornik Červar dobro 'skraćivao' popis, odnosno ima li Hrvatska boljih rukometaša od onih koji će putovati u Graz. Dopredsjednik HRS-a imao je jasnu poruku na preispitivanje Červarove stručnosti.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Lino Červar je imao veliku i uspješnu trenersku karijeru i mi ćemo u ovih par mjeseci braniti njegov dignitet i nećemo dozvoliti da kvazi treneri komentiraju rad Line Červara. On je našu reprezentaciju doveo od dna do niza medalja. Otišao je u Makedoniju, vratio se, završit će ovdje karijeru i bit će glavni koordinator za muški rukomet. On će odabrati trenera uz našu pomoć. Mi nećemo nasjesti na neke kandidate koji se nude. Stvarao sam olimpijske pobjednike i svjetske prvake, ali mi za to moramo imati momčad. Zdravu potetnu i spremnu za bolje rezultate - završio je Gobac.

Červar je predstavio 16 putnika na nadolazeći Euro, a to su:

Golmani

Marin Šego - Montpellier HB, Matej Ašanin - RK PPD Zagreb

Desna krila

Zlatko Horvat - RK PPD Zagreb, Vlado Matanović - RK Gorenje Velenje

Lijeva krila

David Mandić - RK PPD Zagreb, Valentino Ravnić - RK PPD Zagreb

Pivoti

Željko Musa - SC Magdeburg, Marino Marić - MT Melsungen, Marin Šipić - RK PPD Zagreb

Lijevi vanjski

Domagoj Duvnjak - THW Kiel, Marko Mamić - HC Leipzig, Josip Šarac - RH Celje Pivovarna Laško, Matej Hrstić - RK PPD Zagreb

Srednji vanjski

Luka Cindrić - Barcelona, Igor Karačić - PGE Vive Kielce

Desni vanjski

Luka Stepančić - MOL PICK Szeged

