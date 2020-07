Godinama donose nerazumne odluke, sad su i jednu pohvalnu

<p>Godinama već dok pričamo o<strong> LEN-u</strong>, Europskoj vaterpolskoj organizaciji, teško pronalazimo ikakav lijepi epitet. Odluke koje donosi uglavnom graniče sa zdravim razumom i protive se svakoj logici, pa u svjetlu toga valja ju nekad i - pohvaliti.</p><p>Najbolji vaterpolski klubovi, naime, za sudjelovanje u Ligi prvaka dužni su uplatiti 30.000 eura. Tj., plaćaju pozivnice koje im LEN dodijeli. Još jednom, plaćaju - pozivnice. S obzirom da je pandemija korona virusa klubove dodatno osiromašila, LEN je odlučio osloboditi klubove plaćanja te kotizacije.</p><p>Pohvalno iako je to, zapravo, samo nešto što je logično i trebalo bi važiti kao konstanta u kojoj prvak Europe za naslov jedva dobije više (52.000) nego što košta sudjelovanje u Ligi prvaka ne računajući sve druge troškove s kojima je minus u toj računici zagarantiran. Također, klubovi više neće biti dužni osigurati televizijski signal, već će to biti zadaća EBU-a (European Broadcasting Uniona).</p><p>Odluka LEN-a trebala bi pomoći u konačnoj odluci dva kluba koja imaju pozivnicu, ali ne znaju hoće li im financije dopustiti europske nastupe; to su crnogorski Jadran i Olympiacos. Jadran je prvo imao rok da se odluči do 1. srpnja, pa mu je produžen do 20.</p><p>Ostalih osam nositelja pozivnica jesu Jug AO, Ferencvaros, Barceloneta, Dinamo Tbilisi, Marseille, Pro Recco, Hannover i Spandau Berlin. LEN je za nadolazeću sezonu smanjio brojku klubova sa 16 na 12, pa će se ostala dva mjesta popuniti samo kroz jednu kvalifikacijsku rundu, a ne kroz tri kao dosad. </p>