'Da su mi igrači rekli 'ne znam' i 'vidjet ću', tu bi završili priču...'

<p>U ugodnoj atmosferi dvorane Tomislav zagrebačkog hotela Antunović Hrvatski vaterpolski savez u suradnji s marketinškom agencijom Neki Daniels organizirao je vaterpolski "hepening" naziva Water Polo Presspoint zamišljen i realiziran ne kao tradicionalne, i, iskreno, nerijetko dosadnjikave i ukalupljene, konferencije za medije, već kao panel-diskusija, odnosno ono što volimo kazati za "okruglim stolom".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaterpolska panel-diskusija </strong></p><p>Gosti i govornici bili su hrvatski izbornik<strong> Ivica Tucak</strong>, izvršni direktor HVS-a <strong>Perica Bukić</strong> te dva reprezentativca iz Mladosti,<strong> Lovre Miloš i Ivan Marcelić. </strong>Tema puno, što klupskih, što reprezentativnih, pa se druženje odužilo na cijeli sat uz lijepo moderiranje kolege Patrika Mršnika.</p><p>Reprezentacija je trenutno izvan pogona nakon dubrovačkih lipanjskih priprema i uopće prve međunarodne utakmice nakon pandemije korona virusa protiv Crne Gore, u fokusu su klubovi koji se, zasad samo u Hrvatskoj i Grčkoj, bore za naslov nacionalnog prvaka. Pa u svjetlu te činjenice Lovre Miloš otkrio je kako je jednom vaterpolistu izgledalo razdoblje karantene. Zapravo, prilično jasno i slikovito usporedio.</p><p>- Bio nam je šok kad su nas raspustili još 8. ožujka dok smo se s reprezentacijom pripremali za predolimpijski turnir u Rotterdamu. Više su nam ta dva mjeseca izgledala kao zatvor, a ne kao odmor, no uspjeli smo se vratiti u formu.</p><p>Forma koja uskoro mora doseći vrhunac jer <strong>Mladost i Jug</strong> pred finalom su Prvenstva Hrvatske koje se, a to je barem jedan plus u cijeloj korona-priči, igra konačno ljeti, na otvorenom!</p><p>- Čudno je i nama bilo igrati na otvorenom (u srijedu protiv Jadrana, nap. a.). Ja sam dugo u Mladosti, ali još nisam imao priliku igrati na otvorenom bazenu na Savi s klubom. Ma, bilo je predivno i nadam se što više takvih utakmica u budućnosti - kazao je kapetan Mladosti Ivan Marcelić.</p><p>Što budućnost nosi vaterpolskim klubovima, pa... Reći ćemo samo ne baš najbolje vijesti. Ionako tanke proračune velike većine klubova korona virus dodatno je stanjio i da se u priču nije uključio Hrvatski olimpijski odbor i SDUŠ, prvenstvo se izvjesno ne bi ni igralo.</p><p>- Financijska situacija u klubovima drastično je lošija, proračuni su im se smanjili od 30 do 80 posto i zato smo mi kao Savez uložili napore u suradnji s ostalim većim "loptačkim" savezima kako bi se prenamjenila sredstva koja nisu iskorištena. Uvjeren sam da ćemo dobiti tu pomoć i, zapravo, već smo počeli isplaćivati klubovima troškove organizacije utakmica. Očekujemo ozbiljnu pomoć države - otkrio je Perica Bukić.</p><p>Pitanje je, međutim, što će biti i od novog izdanja <strong>Regionalne lige</strong> koja će za ovu sezonu kulminaciju imati 14. i 15. srpnja u Dubrovniku (luka Porta otpala je kao mogućnost) završnim turnirom četiri najbolja kluba (Jug, Mladost, Jadran Split, Jadran HN). Prema svemu sudeći, neće se igrati u standardnom formatu, već samo završnica sljedećeg proljeća.</p><p>- Još razmatramo sve opcije, u Dubrovniku imamo sastanak Upravnog odbora 14. srpnja pa ćemo čuti što o svemu misle i srpski, crnogorski i slovenski klubovi. Jedna je da se nastavi kao dosad, no mislim da je najrealnija da ćemo mi u Hrvatskoj igrati prvenstvo s deset klubova dvokružnim modelom, a potom bismo u ožujku ili travnju organizirali završni turnir Regionalne lige za koji bismo probrali najbolje klubove iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Treća je je i da igramo parcijalno s crnogorskim klubovima, ali to nije previše izgledno. Odluku, u svakom slučaju, nećemo donijeti prije polovice kolovoza - rekao je Bukić, predsjednik Upravnog odbora Regionalne lige.</p><p>Reprezentacija, pak, službene utakmice, zasad je poznato dok FINA ne izloži svoj plan Svjetske lige, neće igrati prije veljače sljedeće godine kada će u Rotterdamu (14. - 21.) hvatati Olimpijske igre u Tokiju. Isti se trebao igrati krajem ožujka ove godine, baš kada je korona virus eruptirao i zatvorio cijelu Europu.</p><p>- Poremetio nam se cijeli plan rada, ali barem smo nastavili prvenstvo i igrači barem sada imaju za što trenirati. Bilo bi odlično i kada bi finalna serija otišla do pete utakmice. Međutim, moram reći da naša skupina u Rotterdamu nije lagana (Rusija, Francuska, Rumunjska, Njemačka i Nizozemska, nap. a.), imamo dovoljno razloga za oprez iako smo najkvalitetniji. Imali smo upozorenje i u Varaždinu u veljači protiv Nizozemske koja nam je u dvije minute došla do izjednačenog rezultata. Nemamo pravo na krivi korak, a u osam dana odigrat ćemo osam utakmica što graniči sa zdravim razumom. No, ja sam uvjeren da ćemo mi biti među prva tri i osigurati OI i tamo biti među glavnim favoritima - poručio je izbornik Tucak.</p><p>Prije Rotterdama, a onda i Tokija, Tucak će okupiti reprezentaciju u još dva pripremna ciklusa, jednom na Korčuli (8. -16. kolovoza) za koju će poštedu dobiti senatori, a poziv neki koji još nisu nikada, dok će u drugom u Šibeniku (24. kolovoza - 3. rujna) gdje će se odigrati i međunarodni turnir s reprezentacijama Italije, Španjolske i Crne Gore. Senatori su <strong>Bušlje, Joković, Garcia, Vrlić i Lončar</strong> i svi će oni i dalje, barem do Tokija sljedeće godine, ostati reprezentativci.</p><p>- Morao sam sjesti s tim igračima koji su biološki pri kraju karijere i dobit njihov odgovor. Da su u ijednom trenutku kazali "ne znam", "vidjet ću", tu bismo završili priču. Međutim, njihova je želja i dalje velika. Sa strašću i željom sve se može.</p><p>Upravo to, pa do nekog sljedećeg vaterpolskog druženja s mikrofonima. A ona s loptom, pripomenimo, već opet od sutra u Crnici i na Zvončacu.</p>