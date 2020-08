Gojak: Spremni smo i poginuti jedni za druge, a takav Dinamo trebaju ozbiljno respektirati...

Amer Gojak je u Rumunjskoj postigao peti europski gol za Dinamo, a svojim je golovima 'modrima' osigurao europsko proljeće (Spartak Trnava) i Ligu prvaka (Rosenborg). A sada priželjkuje Dinamo Brest...

<p>Sljedeći suparnik? Nisam ih još proučavao, imamo vremena do ponedjeljka. Sigurno ne bi htio da izvučemo Midtjylland jer su dobri, a Ferencvaros bi protiv nas bio posebno motiviran. No, ako moram birati, neka nam onda dođe Dinamo Brest, pa da osvetim i svoje Sarajlije koji su u 2. pretkolu Lige prvaka ispali od njih, kaže <strong>Amer Gojak</strong> (23).</p><p>Reprezentativac BiH u Rumunjskoj je pružio još jednu veliku europsku partiju u dresu <strong>Dinama</strong>, bio jedan od junaka u pobjedi 'modrih' kod Cluja. Amer Gojak oduševio je novim europskim pogotkom (petim u dresu Dinama), ali i svojim fizičkim kapacitetima, protiv Cluja je u 120 minuta pretrčao više od 16 kilometara. Što je rezultat za visoke europske standarde... </p><p>- Tek smo oko tri ujutro sletjeli u Zagreb, pa dok sam došao kući… Trebalo je neko vrijeme da mi se malo slegnu dojmovi, tek sam pred jutro uhvatio san, ali je buđenje bilo s osmijehom na licu. Stvarno mislim da smo napravili veliku stvar. Cluj je jako ozbiljna momčad, a mi smo čak 70 minuta igrali s igračem manje i to se nije moglo vidjeti na našoj igri - priča nam Amer Gojak, pa nastavlja:</p><p>- Moja igra? Pa teško mi je govoriti o svojoj igri, o mojoj predstavi neka ipak sude drugi. Mogu samo reći da se odlično osjećam, fizički sam jako dobro pripremljen i vjerujem da se to vidi na terenu. </p><p>U Europi ste zabili već Anderlechtu, Trnavi, Ferencvarosu, Rosenborgu, pa sada i u Cluju. Jako puno važnih golova, no koji vam je ipak najdraži?</p><p>- Uh, težak izbor. Svaki ima svoju vrijednost i posebno mjesto. Onaj Rosenborgu je Dinamu donio Ligu prvaka, gol Spartak Trnavi nam je osigurao proljeće u Europi, onaj protiv Anderlechta nam otvorio vrata prolaska grupne faze Europske lige. Ali, ajde neka bude ovaj jer je najsvježiji i jer bi nam mogao donijeti puno dobroga.</p><p>Kada vi zabijete u Europi, Dinamo niže pozitivne rezultate...</p><p>- Ma ja sam samo jedan od igrača koji radi svoj posao. Mi nikada ne bi napravili ove rezultate da nismo momčad koja je spremna poginuti jedan za drugoga. Ja sam zabio taj prvi gol, Livaković na kraju izvukao penale. Pa dečki nisu mogli ni hodati koliko su bili umorni i potrošeni, a bacali su se na glavu na svaku loptu. To je Dinamo kojeg trebate respektirati!</p><p>Promašili ste penal u raspucavanju, je li vas bilo strah da bi to mogao biti kraj. Hoćete li sada Livakoviću koji vas je 'spasio' obranom ključnog penala Golofci platiti ručak ili piće?</p><p>- Haha, a ne znam što da kažem. Šutirao sam, a golman mi je dobro obranio taj udarac. Ipak, kada na golu imate klasu poput Dominika Livakovića onda možete biti mirni.</p><p>Je li kod vas bilo straha kad ste ostali s deset igrača? Ili pak kada ste primili gol za 2-2 u 93. minuti? Jesu li vam i u jednom trenutku kroz glavu prošle crne misli?</p><p>- Ma ne. Znate, malo je danas momčadi koje mogu parirati i biti bolje u Ligi prvaka s igračem manje 70 minuta. To je odlika velikih momčadi. Pa taj Cluj je prošle sezone držao Sevillu u šahu, a protiv nas je imao toliko dugo igrača više i nije nas uspio pobijediti. Stvarno sam ponosan na svoje suigrače.</p><p>Danas ste uz Ademija, igrač s najdužim stažem u Dinamu, koliko se još vidite ovdje?</p><p>- Pustimo to… Kada dođe vrijeme, onda ćemo pričati i razmišljati o budućnosti. Sada mi je na pameti jedino ulazak u Ligu prvaka. Nakon Cluja, nikada nisam bio sigurniji da to možemo i ove godine ostvariti - završio je Amer Gojak koji će i ove sezone biti jedan od ključnih aduta Dinama na europskoj sceni.</p>