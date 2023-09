Gojo: U reprezentaciji nikad nisam došao skinuti gaće! Ovo mi je najveća pobjeda karijere

Borna Gojo je sa 6-4, 7-6 (6) svladao Francesa Tiafoea, 11. na pojedinačnoj ATP ljestvici, i hrvatsku tenisku reprezentaciju ostavio u igri za ukupnu pobjedu protiv američkih tenisača, a trijumf pred više od 2500 navijača na splitskim Gripama nazvao je svojom "najvećom i najposebnijom pobjedom".

- Sve moje najveće pobjede su se dogodile kad sam igrao za reprezentaciju. Tako će biti i u sljedećem meču, bez obzira na renking suparnika. No, ovo je bez premca moja najbolja pobjeda. Kad gledamo veliku sliku, to je samo jedan bod, a trebaju nam dva. Jako sam ponosan na ovu pobjedu u Splitu. Tu su mi bili prijatelji i majka koja me rijetko ima priliku gledati uživo. Ovu ću pobjedu zauvijek pamtiti - rekao je tenisač koji je u Davis Cupu gotovo redovito pružao igre koje su nadilazile ono što je pokazivao njegov renking te pobjeđivao tenisače koji su značajno bili bolje plasirani od njega.

- Nadam se da će se i moj renking dizati kroz godine. Kad izgubim taj bod za reprezentaciju, najradije bih se ubio. U svojoj glavi sam uvijek bio ravnopravan. S izbornikom sam se uvijek dobro pripremao za mečeve na taj način. Do sad sam više puta bio u pravu nego ne.

U 12 mečeva ostvario je sedam pobjeda. Nadigrao je i Tiafoea, ali si je kod 6-5 u 'tie-breaku' malo zakomplicirao put do pobjede dvostrukom pogreškom.

- Drago mi je što sam nakon toga nastavio vjerovati. Bio je mali aut. Već mi se to događalo, ali on me počeo pritiskati reternima pa sam morao riskirati. I Goran je napravio šest duplih pa je osvojio Wimbledon. I kod mene je dobro ispalo - rekao je Borna koji je slavljeniku Ivanišević i prije meča čestitao 52. rođendan.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Nek’ ovo bude pobjeda i za njega. On je netko tko je bio okidač i za moju karijeru.

Iako je vladalo opće mišljenje da Hrvatska teško može do pobjede u srazu s favoriziranim Amerikancima, Gojo je bio potpuno drugačijeg stava.

- Ljudi nas nisu vidjeli kao pobjednike. Ja nikad nisam u reprezentaciji došao "skinuti gaće", došao sam dobiti. Mi smo Hrvatska, teniska smo nacija. Uvijek idemo na pobjedu - poručio je hrvatski "broj 1" u ovom dvoboju, koji i na tu činjenicu ima drugačiji pogled.

- Ja sam uvijek samo jedan od. Za mene smo svi jednaki, svi guramo isti cilj.

I gledatelji su to prepoznali. Podrška za Bornu bila je neusporedivo brojnija i glasnija nego na prvom dvoboju.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ljudi su napravili odličnu atmosferu. Iako, očekivao sam punu dvoranu. Možda nije bila danas, ali nadam se će biti u sljedećim mečevima.

A prvi sljedeći je u petak, kad će protiv sebe imati najboljeg finskog tenisača Emila Ruusuvuorija o kojem ima vrlo dobro mišljenje.

- Vrhunski je tenisač. Gledao sam par njegovih mečeva, sviđa mi se, agresivan je, preuzima rizik. Bit će paljba s obje strane.

I još jedna prilika za novo veselje s navijačima, uz drugačijeg, sazrelog Bornu Goju.

- Posljednjih nekoliko tjedana se sve posložilo. Ne gledam tko je s druge strane mreže, brinem o svojoj igri. Igram sa samopouzdanjem, a onda mogu pobijediti gotovo svakog. Ne znam di je granica. Nadam se da ću ići svojim putem, raditi u tišini. I nadam se da ću donijeti još puno veselja hrvatskoj javnosti svojim igrama.