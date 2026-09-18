Golferi ne daju zemljište za Hajdukov kamp! 'Borit ćemo se do posljednjeg trenutka'

Hajdukov dugoočekivani nogometni kamp napravio je važan korak prema realizaciji, ali do početka gradnje proći će još nekoliko godina. Dan nakon što je Vlada Gradu Splitu dodijelila pravo građenja na zemljištu u Stobreču, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta predstavio je plan izgradnje budućeg sportskog kompleksa. No, konferenciju za novinare obilježilo je i nezadovoljstvo članova Golf kluba Split 1700, koji koriste dio predviđenog zemljišta i najavljuju pravnu borbu protiv projekta na toj lokaciji.

Vlada je u četvrtak Gradu Splitu bez naknade dodijelila pravo građenja na 71.973 četvorna metra državnog zemljišta, čiju su vrijednost procijenili na 8,7 milijuna eura. Pravo građenja vrijedit će 50 godina, a Grad neće morati platiti naknadu koja bi inače iznosila gotovo šest milijuna eura. Na tom bi prostoru trebala niknuti Hajdukova akademija s pet nogometnih terena. Grad će putem javnog natječaja moći prenijeti pravo građenja, ali isključivo za izgradnju nogometnog kampa. Projekt mora realizirati u roku od pet godina od potpisivanja ugovora s državom.

Šuta je u petak na lokaciji budućeg kampa objasnio da odluka Vlade predstavlja tek početak administrativnog postupka. Prije nego što građevinski strojevi stignu u Stobreč, država i Grad moraju ispuniti još nekoliko važnih preduvjeta.

- Sljedeći korak koji trebaju napraviti Grad i Vlada Republike Hrvatske jest donošenje uredbe koja se odnosi na izradu urbanističkog projekta. To se očekuje tijekom jeseni ove godine. Taj dokument usvaja Vlada kako bi se sve definiralo u prostorno-planskom smislu. Nakon toga Grad Split izradit će urbanistički projekt, na temelju kojeg će se steći uvjeti za daljnju realizaciju i izgradnju - objasnio je Šuta.

Split: Andrej Plenković obišao je Poljud | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vlada bi uredbu najprije trebala uputiti u javno savjetovanje, a nakon razmatranja pristiglih primjedbi usvojiti je tijekom jeseni. Grad će potom naručiti izradu urbanističkog projekta, koji će omogućiti daljnje projektiranje i pripremu gradnje. Prema njegovim procjenama, prvi radovi mogli bi početi za dvije do tri godine.

- Očekujemo da bi za dvije do tri godine ovdje trebali biti bageri te da bi se već mogli vidjeti prvi tereni - poručio je.

Ipak, projekt bi mogao naići na dodatne prepreke. Na dijelu zemljišta predviđenog za Hajdukov kamp nalazi se golf-teren koji već 26 godina koristi Golf klub Split 1700. Njegovi predstavnici stigli su na Šutinu konferenciju za novinare i otvoreno se usprotivili najavljenoj gradnji. Članovi kluba tvrde da su vlastitim radom uredili nekadašnji zapušteni prostor i pretvorili ga u golf-teren sa šest rupa. Ondje organiziraju školu golfa i okupljaju natjecatelje, među kojima ima osvajača državnih i međunarodnih naslova.

- Kada smo došli na ovu lokaciju, zatekli smo Karepovac broj dva, tisuće odbačenih mašina... Dobrotvornim radom i ljubavlju prema sportu napravili smo zelenu oazu koja je ogledalo ulaza u grad. Kada vidite svu betonizaciju oko nas, ovo je jedina svijetla točka ovoga grada - kazao je glasnogovornik kluba Miljenko Kardum.

Istaknuo je da se klub ne protivi izgradnji Hajdukova kampa, nego odabiru lokacije na kojoj se nalazi njihov teren. Smatra da u Splitu i okolici postoje drugi prostori na kojima bi se mogao realizirati projekt. Kardum je pritom iznio sumnju da se iza izgradnje kampa krije namjera prenamjene zemljišta i buduće stambene izgradnje na okolnom području. Za takve tvrdnje nije iznio dokaze, ali je poručio da članovi kluba neće dobrovoljno napustiti prostor.

- Borit ćemo se pravnim sredstvima. Mi smo ovdje u legalnom posjedu i mi smo ovo izgradili. Grad raspolaže zemljištem, ali mi ćemo se svim pravnim sredstvima boriti do posljednjeg trenutka. Ovo je rekreacijska zona koja se sada političkim i zakonodavnim gimnastikama pokušava pretvoriti u profesionalnu zonu, što je apsolutna sramota - zaključio je Kardum.

Split: Andrej Plenković obišao je Poljud | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šuta je odgovorio da su ugovori na temelju kojih golferi koriste zemljište istekli te da se tim pitanjem sada bavi Državno odvjetništvo. Istaknuo je i da je Grad spreman razgovarati o pronalasku zamjenske lokacije na području Splitsko-dalmatinske županije.

- I dalje vam stojim na raspolaganju da razgovaramo i vidimo koja bi alternativna lokacija bila primjerena te kako se mogu zadovoljiti uvjeti da se golf-teren realizira na području Splitsko-dalmatinske županije. Mislim da na ovoj lokaciji, s obzirom na okolnosti, nemate dovoljno prostora za golf-teren s dovoljnim brojem rupa. Kao što želimo riješiti pitanje Hajdukova kampa, želimo riješiti i pitanje golfa - odgovorio je.