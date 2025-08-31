Obavijesti

POTRAGA SE NASTAVLJA

Golman Cityja uzima Livakoviću mjesto na golu Fenerbahčea?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Livaković se u porazu od Benfice istaknuo vrhunskim obranama, ali one nisu bile dovoljne Feneru za prolazak u elitno europsko natjecanje. Mourinho je dobio otkaz, ali Fener i dalje traži golmana

Dolazak golmana PSG-a Gianluigija Donnarumme u Manchester City ovisi o izlaznom transferu Edersona. Galatasaray već tjednima radi na dolasku brazilskog golmana, a utrku se sada uključio i njegov ljutiti rival, Fenerbahče, u čijim je redovima i hrvatski reprezentativac Dominik Livaković.

Ovog se ljeta puno pisalo i pričalo o Livakovićevoj budućnosti, iako je "vatreni" ranije ovog tjedna čuvao gol turskog kluba u doigravanju za Ligu prvaka protiv Benfice.

Prema pisanju Fabrizija Romana, City je odbio ponudu Galatasaraya od deset milijuna eura za Edersona. U utrku se sada uključuje i Fenerbahče, koji bi ovim transferom zadao udarac velikom rivalu. Ederson je proveo osam godina u Cityju, a za klub je branio 372 utakmice.

Dominik se u porazu od Benfice istaknuo vrhunskim obranama, ali one nisu bile dovoljne Feneru za prolazak u elitno europsko natjecanje. Cijenu toga platio je Jose Mourinho, koji je dan nakon poraza dobio otkaz i debelu otpremninu. 

OSTALO

