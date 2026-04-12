Golman Gorice: Nismo bili živi, a tako se protiv Hajduka ne može

Gorica je na Poljudu protiv Hajduka izgubila 1-0 i nastavila mučiti se u gostima. Rezultat bi vjerojatno bio i uvjerljiviji da golman Gorice Davor Matijaš (26), bivši igrač Hajduka i rodom iz Splita, nije odlično branio. Hajduk je uzeo tri boda, ali igrom nije oduševio. Gorica je primila gol u prvom poluvremenu, ali Matijaš kaže da momčad nije klonula.

- Znali smo da će biti teška utakmica. Nažalost, otvorili smo je kako smo otvorili. Morali smo smanjiti individualne greške jer Hajduku se ne smije puno dati. Rekli smo na poluvremenu, OK, 1-0 je, ali nećemo primiti drugi jer što više poluvrijeme odmiče, Hajduk će ući u nervozu. Imali smo svoje šanse, ali Toni Silić je odlično obranio - otvoreno je rekao.

Matijaš je kao ključni razlog slabije igre istaknuo umor nakon poraza od Dinama 6-3 polufinala Kupa.

- Bilo je malo umora od srijede, s moje strane doduše ne toliko, ali ekipa je dala sve od sebe protiv Dinama i danas isto na Poljudu. Vidjeli smo u prvom poluvremenu da smo malo teški, da nismo 100 posto u duelima, u pritisku i svemu. Jako je teško parirati Hajduku, ali drugo poluvrijeme smo se probudili, mislim da smo prvih 20 minuta drugog dijela odigrali kako mi znamo i to je vizija za dalje - objasnio je.

Trener Mario Carević (44) pokušao je intervenirati u poluvremenu, ali bilo je kasno.

- Trener nam je rekao da ovo nema veze s taktikom ni postavljanjem, jednostavno se moramo probuditi jer nismo živi, nismo sto posto u duelima. Probudio nas je na poluvremenu, ali bilo je prekasno - dodao je.

Na kraju je Matijaš kratko komentirao i stanje u prvenstvu.

- Dinamo je u najboljoj formi, sve što opali ulazi. Tako se sve posložilo i to je to -

Gorica ostaje osma na ljestvici uz negativnu gol razliku, s 11 bodova više od crvene zone.