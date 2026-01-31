Golmani su pola momčadi, a na Euru naši nisu ni među prvih 10!

Hrvatska rukometna reprezentacija borit će se za brončanu medalju protiv Islanda. Utakmica je na rasporedu u nedjelju u 15.15, a s njima imamo dugu i vrlo uspješnu povijest. Posljednji put protiv njih igrali smo baš na ovogodišnjem Euru, kada smo ih u skupini II pobijedili 30-29.

Naši su rukometaši na korak do medalje, iako im se prije početka turnira nisu davale velike šanse. Poznati novinar Rasmus Boysen tako je prognozirao da ćemo biti razočaranje turnira. Bila je to hrabra izjava s obzirom na to da smo samo godinu ranije bili svjetski doprvaci. Ni EHF nas nije vidio u borbi za medalju. Uoči prvenstva objavili su vlastiti rejting i Hrvatsku smjestili na sedmo mjesto. Ispred nas su, radi konteksta, bili Portugal, koji je završio petoplasirani, Švedska, koja je završila šesta, ali i Francuska, koja nije došla do nokaut-faze.

Naši golmani tek 11. najbolji na Euru

Sve to postigli smo, mora se priznati, uz nešto slabiji učinak naših golmana. Na prvoj pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije impresionirao je Dino Slavić, ali znalo se da Dagur Sigurdsson već otprije računa na dvojac Matej Mandić i Dominik Kuzmanović.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oni su godinama zajedno činili tandem u mlađim reprezentacijama, igraju u njemačkim velikanima i riječ je o potentnim golmanima s golemim potencijalom. Nisu bez pokrića svi domaći analitičari upravo njih dvojicu isticali kao najbolji golmanski par svijeta. Uostalom, od sljedeće sezone igrat će zajedno u šampionu Lige prvaka Magdeburgu. No prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj nije bilo njihovo, a to pokazuje i statistika. U osam utakmica koje je Hrvatska dosad odigrala naši su golmani na 25 posto obrana. Od 280 udaraca s kojima su se suočili obranili su točno 70 i time su tek 11. najbolji na turniru.

Ispred naših golmana nalaze se oni iz Portugala, Islanda, Mađarske, Slovenije, Francuske, Švicarske, Norveške, Švedske, Danske i Njemačke. Koliko Nijemci imaju dobre golmane uvjerili smo se na dvjema prijateljskim utakmicama, ali i u polufinalu, kada je Andi Wolff "spustio rampu".

Razlika u postocima je mala. Njemački golmani, primjerice, brane 29,59 posto udaraca, dok danski Møller i Nielsen brane 31,92 posto. Na rang-ljestvici EHF-a Nijemci su ispred jer je na njihov gol upućeno 31 udaraca više.

Foto: EHF

No vratimo se našim golmanima. Napredna statistika kaže sljedeće: Kuzmanović, Mandić i Slavić (uz limitiranu minutažu), najbolje brane udarce s devet metara i tu imaju čak 39 posto obrana. Sa šest metara i iz sedmeraca imaju 23 posto obrana, s krila 22 posto, a iz zicera iz kontri 18 posto.

Prošle godine imali su 10 posto više obrana

Riječ je o osjetnom padu u odnosu na prošlu godinu i Svjetsko prvenstvo, kada je Kuzmanović bio na 35,6 posto obrana. Naš drugi golman tada je bio Ivan Pešić, koji je imao 30,6 posto, što znači da su kao golmanski par imali učinkovitost od 31,88 posto obrana.

Hrvatski rukometaši slave s obiteljima osvajanje srebra | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U kalkulacije ipak treba uzeti i snagu protivnika. Svjetsko prvenstvo po snazi suparnika, barem u ranijim fazama natjecanja, bilo je slabije. U prilog toj tezi ide i činjenica da su svi najbolji golmani prošle godine imali desetak posto obrana više nego sada. Emil Nielsen tako je SP završio s nevjerojatnih 42,5 posto, Viktor Hallgrímsson s 40,1 posto, a Torbjørn Bergerud s 39,5 posto obrana.