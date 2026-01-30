VIDEO Kovač podučio Nijemce: 'Šahovnica, vi to tako zovete?'

Jesam li rukometni fan? Da, naravno. Nadam se da svi gledate rukomet, rekao je trener Borussije Dortmund Niko Kovač (54) na konferenciji za medije njemačkog velikana nekoliko sati prije polufinala Eura u Herningu.

Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije pratio je što se događa na rukometnom prvenstvu, gdje su se u borbi za medalju susrele njegove dvije zemlje (rođen je i odrastao u Berlinu).

- Nadam se da će šahovnica danas pobijediti iako znam da su Nijemci favoriti. Imali smo dvije pripremne utakmice za Euro i izgubili, ali sada je sve ili ništa. Naravno, Njemačka je favorit, ali definitivno ću navijati. I sutra moram doći ovdje pa će me drugi onda slušati ili ću ja slušati njih...

Šahovski uzorak, vi to tako zovete, nadovezao se glasnogovornik Borussije protupitanjem.

- Da, na hrvatskom to zovemo šahovnica - podučio je Nijemce Kovač, koji je s BVB-om drugi u Bundesligi s osam bodova zaostatka za vodećim Bayernom.

Niko će imati što čuti od Nijemaca kad u subotu dođe u klub uoči nedjeljne utakmice protiv Heidenheima (17.30). Ali će možda i stići pogledati utakmicu hrvatskih rukometaša za broncu nešto ranije protiv Islanda (15.15), dok će u finalu Njemačka igrati protiv Danske od 18 i prvo zlato nakon deset godina, kad ih je vodio aktualni hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.