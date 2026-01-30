Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRATIO RUKOMETAŠE

VIDEO Kovač podučio Nijemce: 'Šahovnica, vi to tako zovete?'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kovač podučio Nijemce: 'Šahovnica, vi to tako zovete?'
Foto: YouTube

Niko Kovač, trener Borussije Dortmund, strastveni je fan rukometa. Navija za "šahovnicu" protiv Njemačke, unatoč favoriziranju domaćina. Hoće li gledati hrvatsku borbu za broncu

Admiral

Jesam li rukometni fan? Da, naravno. Nadam se da svi gledate rukomet, rekao je trener Borussije Dortmund Niko Kovač (54) na konferenciji za medije njemačkog velikana nekoliko sati prije polufinala Eura u Herningu.

Pokretanje videa...

EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' 00:57
EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije pratio je što se događa na rukometnom prvenstvu, gdje su se u borbi za medalju susrele njegove dvije zemlje (rođen je i odrastao u Berlinu).

- Nadam se da će šahovnica danas pobijediti iako znam da su Nijemci favoriti. Imali smo dvije pripremne utakmice za Euro i izgubili, ali sada je sve ili ništa. Naravno, Njemačka je favorit, ali definitivno ću navijati. I sutra moram doći ovdje pa će me drugi onda slušati ili ću ja slušati njih...

Šahovski uzorak, vi to tako zovete, nadovezao se glasnogovornik Borussije protupitanjem.

- Da, na hrvatskom to zovemo šahovnica - podučio je Nijemce Kovač, koji je s BVB-om drugi u Bundesligi s osam bodova zaostatka za vodećim Bayernom.

Niko će imati što čuti od Nijemaca kad u subotu dođe u klub uoči nedjeljne utakmice protiv Heidenheima (17.30). Ali će možda i stići pogledati utakmicu hrvatskih rukometaša za broncu nešto ranije protiv Islanda (15.15), dok će u finalu Njemačka igrati protiv Danske od 18 i prvo zlato nakon deset godina, kad ih je vodio aktualni hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026