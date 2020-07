Goluža: Tunis? Ja sam od riječi, postoji mi samo jedna zastava

Za mene postoji samo jedna zastava i ja sam čovjek od riječi, praktički je sve što smo čuli od bivšeg izbornika hrvatske rukometne reprezentacije i proslavljenog reprezentativca Slavka Goluže (48)

<p>Tunižani žele dovesti <strong>Slavka Golužu</strong> (48) za novog izbornika reprezentacije, tvrde mediji iz te afričke države. A bivši hrvatski rukometni reprezentativac i izbornik nam kaže: nemojte to uzeti zdravo za gotovo. Goluža je u Tatranu iz Prešova, s kojim je od 2017. dva puta osvojio prvenstvo i Kup te je ove godine proglašen najboljim trenerom u Slovačkoj.</p><p>- Vidio sam i ja te članke, ali nemam vam za sada što za reći. Mislim da svi znaju kako ja razmišljam i da moji rezultati puno toga govore. Za mene postoji samo jedna zastava i čovjek sam od riječi - rekao nam je naš najtrofejniji sportaš i, nakon Červara, najtrofejniji rukometni trener.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček "kauboja" nakon europskog srebra 2020.</strong></p><p>Naravno, jasno je da Goluža aludira na klupu hrvatske reprezentacije s kojom je osvojio tri medalje, davao sve od sebe (vidljivo je to i u polufinalu iz Portugala 2003.), ali je osim toga trpio i velik pritisak.</p><h2>Bio je izbornik</h2><p>Bio je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije od 2010. do 2015. godine. Kao izbornik je u nepunih godinu dana osvojio tri brončane medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na tri najveća svjetska rukometna natjecanja: Europskom prvenstvu u Srbiji 2012., Olimpijskim igrama u Londonu 2012. te na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013., a 2011., 2012. i 2013. proglašen je hrvatskim rukometnim trenerom godine.</p><h2>Balić otišao </h2><p>U Španjolsku nije poveo <strong>Ivana Balića</strong>, Mozarta hrvatskog rukometa i to su mu mnogi zamjerili. Ipak, Ivano je, barem u javnosti, korektno govorio o tadašnjem izborniku i njegovim uspjesima.</p><p>- On je izbornik i on odgovara za rezultat. Odlučio je da me neće pozvati i to je u redu. Nema što. Konačno, donio je broncu. Da je bio Ivano, možda bi bilo i zlato, ali možda bismo ispali i u skupini. Tko zna. Vratili smo se s medaljom, to je uvijek važno - rekao je u jednom od tadašnjih intervjua karizmatični srednji bek.</p><h2>Dao neopozivu ostavku</h2><p>No nije mu izbornički mandat prošao mirno. Dapače, mnogi su ga pritiskali i zamjerali mu što nije uspio napraviti prave rezultate s momčadi, pozvati neke druge igrače i slično. Po povratku sa Svjetskoga rukometnoga prvenstva u Kataru, 6. veljače 2015. Goluža je dao neopozivu ostavku na mjesto izbornika, a naslijedio ga <strong>Željko Babić</strong>.</p><p>- Nakon gotovo pet godina provedenih na čelu hrvatske rukometne reprezentacije odlučio sam podnijeti neopozivu ostavku na mjesto izbornika. Moja je odluka plod temeljitog promišljanja o događajima na Svjetskom prvenstva u Kataru te razgovora s čelništvom saveza. Posao izbornika radio sam predano, profesionalno i savjesno i pritom ostvario ciljeve koje smo postavili zajedno sa savezom, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre u Rio de Janeiru 2016. - kazao je Goluža pa dodao:</p><p>- Očito nisam opravdao očekivanja hrvatske javnosti te ostavkom želim odagnati svaki pritisak kojim se opterećuje Hrvatski rukometni savez, moji i naši igrači, ali ponajviše moja obitelj koja sve ovo vrlo teško proživljava. Kao i do sada, uživam podršku čelništva saveza, no ova količina javne kritike prevelik je teret za mene osobno, moju obitelj, a vjerujem i savez i igrače, i prema tome je moja ostavka neopoziva.</p><h2>Zagreb prepustio Dvoršeku</h2><p>Podsjetimo, u tom je razdoblju vodio i RK Zagreb, ali 2013. je tu poziciju prepustio <strong>Borisu Dvoršeku</strong> i u potpunosti se posvetio reprezentaciji. Kao igrač Goluža je bio vođa momčadi, a u hrvatskoj reprezentaciji bio je od njezinih najslavnijih trenutaka. Igrao je za Metković i Zagreb, mađarski Veszprem, njemački Tus Nettelstedt Lübbecke, te francuski PSG. Sa zagrebašima je devet puta osvajao nacionalno prvenstvo i Kup, osvojio je Kup europskih prvaka 1992. i 1993. godine, i IHF superkup 1992.</p><p>S Metkovićem je osvojio onaj legendarni EHF kup 2000., a potom i Kup Hrvatske iduće dvije godine za redom. Prvu medalju s reprezentacijom na velikim natjecanjima osvojio je na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. Bila je brončana. Nastupao je na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. te je oba puta osvojio zlatnu medalju, a 2003. je iz Portugala došao s kolajnom oko vrata istoga sjaja, a dvije godine kasnije je baš u Tunis osvojio srebrnu medalju.</p><p>Osvojio je i zlatne medalje na Mediteranskim igrama u Tunis 2001., te u francuskom Languedoc-Roussillon 1993. Proglašen je rukometašem godine 2001. i član je ekipe godine: 1992., 1993., 1996. i 2003. Dvostruki je dobitnik Državne nagrade za šport "Franjo Bučar", 1996. i 2004. kao član hrvatske rukometne reprezentacije, a 2008. godine izabran je za dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.</p><p>Bez dlake na jeziku, bio je uvijek zanimljiv medijima. Mnogi su mu zamjerali odrješitost, ali teško da se bez nje može voditi reprezentacija prepuna kvalitetnih individua, nabijenih testosterona i najboljih svjetskih rukometaša. Sada, kada još tražimo onu sigurnu sliku hrvatske reprezentacije i kada je najavljen odlazak <strong>Line Červara</strong> nakon Olimpijskih igara u Tokiju, možda je baš 'odrješitost' ono što hrvatskom rukometu treba. Istini za volju, nečiji stav možemo voljeti ili ne, ali u sportu se na kraju broje rezultati, a Slavko Goluža ih, ukratko - ima.</p>