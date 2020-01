Gopčevi sukobi: Duvnjak, Balić, Kljaić, Lino, Jaganjac, Štrlek...

Dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac (62) vladar je hrvatskog rukometa od Noine arke naovamo. I čovjek u temelju svih kolosalnih uspjeha koje su od početka '90-ih do danas napravili Hrvatska i Zagreb.

Rođenom Siščaninu nimalo nisu strani ni sukobi, a imena i zasluge ga, kada krene 'nered', ne zanimaju. Kljajić, Balić, Červar... Gobac ne štedi nikoga. Evo podsjetnika na neke od Gopčevih sukoba i citata koji su najglasnije odjekivali

2009. kada je Domagoj Duvnjak potpisao za HSV u koji je planirao nakon odrađenog posla sa Zagrebom:

- Tu nema Boga, storija je završena. Ne znam što će odlučiti direktor Kaleb, niti me to zanima. Činjenica je da Duvnjak neće ni blizu prve momčadi. Jednako se to odnosi i na Somića, na sve koji su spekulirali odlaskom. Duvnjak može vježbati s pričuvama. Plaću će dobivati.

2011. kada se Nenad Kljajić posvađao sa izbornikom Golužom, a Gobac stao na izbornikovu stranu unatoč Kljajićevoj procjeni da je Slavko Goluža u reprezentaciji 'raštimao' Ivana Balića i Tončija Valčića.

2013. kada je procijenio da se problem reprezentacije zove - Ivano Balić:

- Ivano je velik čovjek, velik sportaš, velik rukometaš, ali činjenica je da problem može biti baš u njemu. Mislim da Ivano Balić nije doveo pet puta Hrvatsku do cilja, to mislim. I iza toga stojim. Jer ako je on takav kakav je, onda je on to morao završiti. Da smo šest mjeseci ranije krenuli s promjenama, možda bismo imali dvije zlatne medalje. Tražit ćemo da se sportska inspekcija pozabavi zaposlenima u sportu. U ZŠS-u je zaposleno 50 posto ljudi koji ne trebaju biti tamo.

2018. kada je objavljen širi popis za SP u Njemačkoj i Danskoj na kojem je bio i Halil Jaganjac:

- Jaganjac? Mladog igrača od 20 godina ne treba se pumpati kroz novine, to mu šteti. Nitko nije imun kada mu stalno govore da je najbolji. Onda misli da je bolji nego što jest. Trebamo staviti loptu na zemlju, treba se dokazivati bez papirnatih stvari. Maske će pasti odmah na početku priprema. Tko može, tko ne može.

2018. kada je Lino Červar nakon utakmice s Nexeom zatražio od čelnika PPD Zagreba da mu kažu zašto mora otići (dodatno osjetljiv zbog suprugine bolesti) premda javnost pojma nije imala o lošim odnosima u klubu, a narušenim odnosima u reprezentaciji nakon rezultatskoga kraha na Euru kad je Hrvatska kao domaćin završila peta jer je u skupini drugoga kruga ostala iza Francuske i Švedske.

2019. kada se Manuel Štrlek nakon dva razgovora sa izbornikom Červarom nije našao na popisu za Euro 2020 koji počinje u četvrtak u Švedskoj:

- Štrlek je izabrao put bez povratka. Lino će biti do Olimpijskih igara, ali Štrlek se više neće vratiti. Izabrao je svoj put, a to je putokaz svima drugima. Mi ne želimo nikoga drugoga siliti. Igrači su kroz reprezentaciju postigli puno bolje ugovore. Ovaj put je došlo do izopačenog ponašanja - rekao je Zoran Gobac početkom prosinca.

