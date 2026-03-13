Goran Dragić novi ambasador Sportskih igara mladih...

Goran Dragić, bivši slovenski košarkaš, osvajač Eurobasketa s 15 godina karijere u NBA-u na svečanoj ceremoniji proglašen je ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih. Dragić je tako podržao najveću sportsko amatersku manifestaciju u Europi i postao dio velike SIM obitelji ambasadora među kojima su Aleksander Čeferin, predsjednik Uefe, Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a, sportaši Luka Modrić, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Karl Heinz-Rummenigge i mnogi drugi.

Sportske igre mladih kroz 30 godina djelovanja od osnutka okupile su više od 3,4 milijuna djece i mladih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, te Sloveniji, a od ove godine kao četvrta zemlja priključila se i Sjeverna Makedonija. Idejni osnivač i predsjednik SIM-a Zdravko Marić zahvalio je svima koji godinama podržavaju Igre, posebno partnerima i sponzorima te istaknuo važnost zajedništva, podrške institucija i sportskih velikana: “Kao i uvijek, moram se zahvaliti velikom prijatelju Igara, najboljem čovjeku na svijetu, Aleksanderu Čeferinu, na kontinuiranoj potpori posljednjih sedam godina. Hvala i gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću, ministru Matjažu Hanu te predsjedniku Vlade Robertu Golobu što su prepoznali vrijednost Sportske igre mladih i dali nam snažnu podršku. Od samih početaka Igara u Sloveniji posebno me veseli što su ih djeca prepoznala i prihvatila. Uz sjajan tim koji ovdje radi, Igre iz godine u godinu rastu i napreduju – ove godine očekujemo više od 70 tisuća djece u Sloveniji, a na razini svih zemalja sudionica više od 400 tisuća u jubilarnoj 30. sezoni Igara. Veliko hvala djeci koja sudjeluju jer su upravo ona naš najveći motiv i vjetar u leđa da budemo još bolji. Hvala i svim sportašima koji nas podržavaju, a posebno našem novom ambasadoru Goranu Dragiću, za kojeg vjerujem da će svojim primjerom i autoritetom dodatno motivirati djecu i mlade da se bave sportom i prigrle zdrave životne navike.”

Foto: Karlo Sutalo

Goran Dragić, legendarni košarkaš i osvajač zlatne medalje s reprezentacijom na EuroBasket 2017, od sada je i ambasador Plazma Sportske igre mladih. Svojim bogatim iskustvom iz petnaestogodišnje National Basketball Association karijere i sportskim autoritetom podržat će najveću amatersku sportsku manifestaciju za djecu i mlade u Europi.

Željko Obradović, najtrofejniji košarkaški trener i ambasador Plazma Sportske igre mladih, poželio je dobrodošlicu u SIM obitelj ambasadora Goran Dragić. Dragić je pritom istaknuo kako mu je jedino u bogatoj karijeri žao što nikada nije imao priliku zaigrati u momčadi koju vodi Obradović, te dodao: „Doputovao sam ovdje, upoznao mnogo ljudi i upravo je to ono što sport donosi, uči vas velikim vrijednostima koje potom pokušavamo da prenesemo na mlade. Mislim da je ovaj projekt zaista fenomenalan, jer povezuje naš region, zaista sam počastvovan što sam danas ovdje. Sport mi je dao sve. Dolazim iz porodice u kojoj sam naučio da uvijek treba nešto vratiti društvu. Odrastao sam ovdje u Sloveniji i uvijek se rado vraćam kući, u najljepši grad na svijetu.

Velika mi je čast što sam danas ovdje s vama. Mogu obećati jednu stvar – trudit ću se da ovu priču zajedno nastavimo i da uradimo nešto dobro za mlade i buduće generacije.“

Novom ambasadoru na svečanoj ceremoniji čestitke su uputili i Tomislav Družak, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, Robert Golob, predsjednik Vlade Republike Slovenije, Aleksander Čeferin, predsjednik Uefe i ambassador Igara, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Matjaž Han, minister gospodarstva, turizma i sporta Republike Slovenije, Tanja Fajon, ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije, Husein Memić, ministar turizma i mladeži Vlade Republike Srbije, ambasadori i prijatelji Igara Goran Ivanišević, Veselin Vujović, Zlatko Zahović, Radoslav Rašo Nesterović, Predrag Danilović, Marijan KustićRadenko Mijatović, Sara Isaković, Brigita Bukovec, Andreja Aleški, Uroš Zorman, Boštjan Cesar, Milivoj Novaković, Senijad Ibričić, Kruno Simon, Vladimir Androić, Marko Simeunovič i mnogi drugi.

Predsjednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob pozdravio je prisutne: “Danas sam veoma počašćen što sam ovdje, jer zaista vjerujem u plemenitost ove ideje, ove inicijative i ove organizacije, koja je danas, vjerujem, nadmašila mnoga očekivanja. Mnogo toga što smo svi zajedno priželjkivali danas se ostvaruje i širi se nezaustavljivo. Posebno sam ponosan i sretan što sam danas s vama, jer su ovakve inicijative u današnjem svijetu važnije nego ikada.

Duboko sam zahvalan tebi, Zdravko, što si bio prvi koji je pokrenuo ovu inicijativu, zahvaljujući kojoj mladi danas mogu da se druže, baš kao što smo se mi nekada družili kada je svijet bio drugačiji. Da se okupljaju u zajednici, u međusobnom poštovanju i prijateljstvu, ne samo kroz ljubav prema sportu, već i kroz poštovanje jednih prema drugima. Volio bih da ova poruka ne ostane samo u ovoj dvorani i da je ne prenesemo samo mladima koji će sudjelovati u Igrama u budućnosti, već da je pošaljemo i cijelom svijetu.”

Program svečane ceremonije upotpunili su nastupi slovenske vokalne skupine Dinamitke te Tripaj feat. Nipke i Erik s pjesmom Ena pika, druga pika posvećenom Goran Dragić, a izravan prijenos u 9 zemalja emitirao se na. N1, Sportklub i Arena Sport televizijama.

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina – Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, rukometu, 3x3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici u sklopu Telemach Dana sporta.