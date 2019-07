Ivanišević: Igrači poput Nicka Kyrgiosa čine tenis zanimljivim

Najslavniji hrvatski tenisač, Goran Ivanišević, dao je intervju za francuski “We love tennis” u kojemu je rekao da igrači poput Nicka Kyrgiosa pomažu da tenis ne postane monotona i dosadna igra, a iznio je i svoje mišljenje o tenisu kakav se igra danas i kakav se igrao u njegovo vrijeme.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nick Kyrgios je za Gorana poseban

- Ne sviđa mi se termin ‘loši momci’. Više volim reći da su to igrači s jakim karakterom. Potrebni su nam različiti ljudi. Tenis je individualni sport i lako može postati dosadan, posebno kada uzmete u obzir da je sve standardizirano, podloge, tip igre i slično. Danas malo igrača ide na mrežu, tako da su neobični igrači dobri za svjetski tenis, kaže Ivanišević.

Ono u čemu Ivanišević ne može shvatiti Nicka Kyrgiosa, kontroverznog australskog tenisača, poznatog po kritiziranju Đokovića i Nadala je upravo to javno negativno komentiranje:

- To je po meni previše. To nije fair play. Možete imati svoje mišljenje, ali to se ne govori javno. Isto se odnosi na proslave pobjeda. Tu ga ne podržavam. Istina je uvijek zapisana na terenu. Ako pobijediš nekoga koga ne voliš, osmjehni mu se, rukuj se, to je dovoljno, ali ne pričaj svašta medijima. To su totalno nepotrebne stvari. Čak i ja, koga su uvijek smatrali za nekoga tko je temperamentan, nisam kritizirao protivnike. To je princip - dodao je Ivanišević.

Foto: Reuters

Da je barem malo ozbiljniji

- Nick je poseban, dobar je za tenis. Ono što mi smeta je to što ima talenta biti broj jedan, a ne koristi ga. Kada ga gledate, ne znate što će sljedeće napraviti, potpuno je nepredvidiv. U stanju je odigrati tri luda gema i onda da ga nema nigdje. Ne mogu ni zamisliti kakvu je karijeru mogao imati da je bio ozbiljniji - kaže Goran, pa nastavlja:

- Mnogi me pitaju bih li mogao biti njegov trener. Ne znam što odgovoriti. Ne znam ni što bih njemu odgovorio, postavljanje ograda ne bi pomoglo. Autoritet nema nikakvu ulogu kod Nicka, jedino rješenje je da Nick bude trener sam sebi. Volio bih ga vidjeti ozbiljno pripremljenog za Grand slam, da vidimo što sve stvarno može - zaključio je hrvatski stručnjak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Naši su reketi, imamo ih pravo lomiti

- Današnji su igrači metar iza osnovne linije, a nekad dok gledam TV prijenos, ni ne vidim na ekranu onoga tko vraća servis! Neki kažu da taj servis pokazuje nepoštovanje prema protivniku, ali ja ne mislim tako. Ako je to dozvoljeno, imate prvo koristiti ga - kaže Goran o današnjem tenisu, a jedna mu stvar nikada neće biti jasna:

- Nikad nisam mogao razumjeti to kažnjavanje igrača koji lome rekete. Na kraju svega, reketi su naši. Imamo sva prava polomiti ih i uzeti drugi iz torbe. To nije neobično”, zaključio je Ivanišević.