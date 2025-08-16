Goran Tomić: Ovdje nikome neće biti osvajati bodove! Nije alibi, ali teren je bio dosta suh

Vukovar 1991 i Istra 1961 odigrali su 1-1 u 3. kolu HNL-a, a oba trenera bila su zadovoljna viđenim nakon utakmice. Trener gostiju Goran Tomić pohvalio je Vukovarce.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Sažetak utakmice Vukovar 1991 - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Prvo poluvrijeme mislim da smo odigrali jako dobro, da smo stvorili puno prilika kroz kontranapade i samu igru. Imali smo i poništen zgoditak. Kroz igru na postavljenu obranu stigli smo i do gola, ali odmah nakon toga smo ga i primili. Mislim da je to utjecalo na drugo poluvrijeme. Da smo izdržali barem do poluvremena, mislim da bi u drugome to bila druga priča - rekao je i dodao:

- Vukovar se postavio jako dobro defanzivno, mi smo bili sterilni, nismo uspjeli puno toga kreirati. Kroz kontre koje su otvarale koridore mogli smo primiti i gol. Uzeli smo bod na ovom zahtjevnom terenu gdje mislim da nikome neće biti lako za igrati.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trener Istre smatra kako u Vinkovcima nikome neće biti lako uzimati bodove.

- Da, ali to pokazuje da je HNL izrazito teška liga. Danas smo imali stativu i poništen gol, a mislim da je taj gol koji smo primili bio presudan, no idemo dalje, prihvaćamo bod. Znali smo gdje možemo probit njihove linije. Kada su u nekom srednjem ili niskom bloku, nije ih lako probiti što ste i vidjeli u drugome poluvremenu. Ponavljam, ovdje nikome neće biti lagano, razlika je igrati na ovakvom terenu ili na našem. Nemojte misliti da tražim alibi i da se žalim. Ali teren je dosta suh za razliku od drugih, međutim kako nama tako i njima - rekao je pa prokomentirao poništen gol u 12. minuti.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ne bih htio puno komentirati, ali uvijek taj famozni intenzitet gdje je jednostavno tako sudac presudio. Prihvaćamo i idemo dalje. Protiv Lokomotive smo golove primili doslovno u zadnjoj sekundi, to je sigurno jedan dobar udarac. Danas smo pokušavali, u prvome poluvremenu smo pokazali dobar nogomet, a drugo poluvrijeme je za analizirati. Zahvaljujem navijačima što su došli na ovako dalek put.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

S druge strane, Gordon Schildenfeld je ponosan na svoju momčad.

- Mislim da navijači mogu biti zadovoljni s utakmicom, da je bilo šansi i s jedne i s druge strane. Imali smo dobrog protivnika koji je dobar s loptom i koji nas je uvalio u puno problema. Kada smo tu malo uzeli kontrolu imali smo jedan dio utakmice gdje smo mogli povesti. Na kraju podjela bodova, prijateljski - kazao je pa dodao:

- Veseli me ono što sam vidio danas i mislim da smo na dobrome putu. Kada je krenula utakmica nismo djelovali dobro, pogotovo u zadnjoj liniji gdje su nam radili probleme. Kasnije smo ih pokušali iznenaditi sa 4-4-2 u rombu gdje smo probali uzeti sredinu terena. Izlazili smo vrlo jednostavno i na kraju bili opasni.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trener Vukovara smatra da njegova momčad može biti konkurentna i u nastavku prvenstva.

- U prve dvije utakmice pokazali smo da se možemo nositi s prvoligašima bez ikakvih problema i biti opasni. Imamo svojih problema, moramo težiti da ih popravimo. Igrat ćemo hrabar, napadački nogomet sa puno šansi. Nama je cilj ostati u ligi, a nećemo ostati ako ne stvaramo šanse. Pasivnost u duelima? Mislim da su dečki bili agresivni, da nismo imali s time problema - zaključio je Schildenfeld.

Vukovar nakon tri kola ima jedan bod, dok je Istra na dva osvojena boda.