OGLASIO SE O SKANDALU

Schildenfeld o golmanu koji je lajkao četnike: 'Karijera je pred njim, ne treba ga razapinjati'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HNK Vukovar 1991

U utakmici protiv Dinama Vukovar na golu je utakmicu započeo Marino Bulat, dok na klupi nije bilo golmana

Novi prvoligaš Vukovar u petak otvara treće kolo HNL-a. Prvi put u novoj sezoni Vukovarci će na “domaćem” terenu ugostiti Istru. Ipak, utakmica se ne igra u Gradu heroju nego u Vinkovcima, na stadionu Cibalije, koji će ove sezone biti dom momčadi Gordona Schildenfelda.

Dinamo - Vukovar 1991 3-0, Maksimir, sažetak utakmice, HNL drugo kolo 01:16
Dinamo - Vukovar 1991 3-0, Maksimir, sažetak utakmice, HNL drugo kolo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U sezonu su ušli s dva poraza, oba na Maksimiru. U prvom kolu Lokomotiva ih je svladala 1-0, a potom ih je Dinamo pobijedio 3-0. Uoči utakmice s “modrima” ozlijedio se golman Antonio Đaković, pa je na gol trebao stati Srđan Nedić. No, Vukovar je prije utakmice objavio da su raskinuli ugovor s mladim golmanom. Razlog je bio taj što je Nedić na društvenim mrežama pratio četničke stranice.

Tako se dogodila rijetka situacija koju HNL godinama nije vidio. Na utakmici protiv Dinama Vukovar nije imao rezervnog golmana. Na teren je izašao Marino Bulat, koji se predstavio u sjajnom izdanju, ali da se njemu nešto dogodilo, na gol bi morao stati netko od igrača.

Nedić se nakon raskida ugovora ispričao i rekao da je stranicu "Četnici 1941" zapratio na Instagramu kada je imao 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih internetskih aktivnosti. Iako je klub objavio da su prekinuli suradnju s golmanom, u sustavu Comet Nedić se i dalje vodi kao nogometaš Vukovara. Na tu temu sada se oglasio i Schildenfeld.

- Ne treba razapinjati dečka. Karijera je ispred njega i ja želim da ga se zaštiti što god bilo. Treba dobiti još jednu priliku - kazao je.

Utakmica Vukovar – Istra počinje u 18.45, a prijenos ide uživo na programu MAXSport 1.

