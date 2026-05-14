Obavijesti

Sport

Komentari 0
OD PETKA DO SUBOTE

Grad košarke spreman je za spektakl! Zadar će biti središte sportskog-zabavnog događaja

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Grad košarke spreman je za spektakl! Zadar će biti središte sportskog-zabavnog događaja
4
Foto: FIBA

Petak - kvalifikacijske utakmice i grupna faza natjecanja. Subota - ekshibicijski meč u kojem će nastupati brojne zvijezde, završnica turnira 3x3 i šutiranja trica te veliki koncert na Forumu

Admiral

"Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku", čuveni je slogan kojim se ponose Zadrani, a dalmatinski će grad ugostiti prestižni FIBA-in 3x3 turnir od petka (15. svibnja) do subote (16. svibnja). 

Natjecat će se 14 momčadi u sklopu FIBA 3x3 World Tour serije, među kojima je i jedan hrvatski tim, a nagradni fond iznosi čak 150.000 eura. Cijeli program je besplatan za sve posjetitelje, ali broj mjesta je ograničen.

Foto: FIBA

Sportski program natjecanja otvorit će kvalifikacijske utakmice u 11 sati u petak, a nakon pauze slijede kvalifikacije u šutiranju trica. Od 14.15 igra se grupna faza natjecanja i traje sve do večernjih sati. 

U subotu natjecateljski dio programa započinje u 11 sati ekshibicijskom utakmicom u kojoj će nastupati poznata lica poput Marka Šapita, Krune Simona, Mihovila Fantele, Luke Žorića, Hrvoja Vejića, Marka Popovića, Vladimira Balića, Drage Vukovića i Marka Tomasa. Četvrtfinalni obračuni kreću od 14.15, a polufinala su na rasporedu od 17.05. Finale se igra od 18.35, a službeni dio programa završava u 19.05.

Foto: FIBA

Tijekom cijelog subotnjeg dana publiku će zabavljati Dunking Devils show, a održat će se i finale natjecanja u tricama. Ipak, tu priči nije kraj jer od 20 sati je na rasporedu veliki koncert na zadarskom Forumu na kojem će nastupati Baby Lasagna, Vojko V i TBF.

Program će se održati na lokaciji gdje je Pozdrav Suncu, a u slučaju lošeg vremena, u subotu se program seli na Športski Centar na Višnjiku. 

Sve informacije o događaju javnost može ispratiti i na društvenim mrežama turnira - Instagram: 3x3wtzadar i Facebook: 3x3WTZadar, kao i na Instagramu HKS-a hks_cbf_.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026