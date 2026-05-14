Grad košarke spreman je za spektakl! Zadar će biti središte sportskog-zabavnog događaja

"Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku", čuveni je slogan kojim se ponose Zadrani, a dalmatinski će grad ugostiti prestižni FIBA-in 3x3 turnir od petka (15. svibnja) do subote (16. svibnja).

Natjecat će se 14 momčadi u sklopu FIBA 3x3 World Tour serije, među kojima je i jedan hrvatski tim, a nagradni fond iznosi čak 150.000 eura. Cijeli program je besplatan za sve posjetitelje, ali broj mjesta je ograničen.

Sportski program natjecanja otvorit će kvalifikacijske utakmice u 11 sati u petak, a nakon pauze slijede kvalifikacije u šutiranju trica. Od 14.15 igra se grupna faza natjecanja i traje sve do večernjih sati.

U subotu natjecateljski dio programa započinje u 11 sati ekshibicijskom utakmicom u kojoj će nastupati poznata lica poput Marka Šapita, Krune Simona, Mihovila Fantele, Luke Žorića, Hrvoja Vejića, Marka Popovića, Vladimira Balića, Drage Vukovića i Marka Tomasa. Četvrtfinalni obračuni kreću od 14.15, a polufinala su na rasporedu od 17.05. Finale se igra od 18.35, a službeni dio programa završava u 19.05.

Tijekom cijelog subotnjeg dana publiku će zabavljati Dunking Devils show, a održat će se i finale natjecanja u tricama. Ipak, tu priči nije kraj jer od 20 sati je na rasporedu veliki koncert na zadarskom Forumu na kojem će nastupati Baby Lasagna, Vojko V i TBF.

Program će se održati na lokaciji gdje je Pozdrav Suncu, a u slučaju lošeg vremena, u subotu se program seli na Športski Centar na Višnjiku.

Sve informacije o događaju javnost može ispratiti i na društvenim mrežama turnira - Instagram: 3x3wtzadar i Facebook: 3x3WTZadar, kao i na Instagramu HKS-a hks_cbf_.