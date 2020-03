'Građani' i dalje uzimaju novac navijača za sezonske ulaznice

U Velikoj je Britaniji korona virusom zaraženo preko 22.000 ljudi, sportski su događaji odgođeni do daljnjega, a neka su sportska borilišta prenamijenjena u ona za borbu s 'nevidljivim neprijateljem'. Jedno od tih borilišta je i Etihad, stadion Manchester Cityja gdje se se jedan od najmodernijih sportskih objekata pretvara u strateški i trening kamp za medicinsku službu..

To je za svaku pohvalu, a dok s jedne strane odmah daju svoja sredstva na raspolaganje, od navijača uzimaju novac za ulaznice koje neće gledati. Na Twitteru se pojavila prepiska između službenih kanala 'građana' i nezadovoljnih navijača koji imaju sezonsku ulaznicu za koju će rata s kartice biti skinuta kao da se iste igraju, a sve je objavio BBC-jev David Mooney, inače navijač Cityja.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

- S obzirom na to da su sve utakmice odgođene do 30. travnja, mi ćemo nastaviti raditi kao i obično te uplate putem kartica za sezonske ulaznice primati i tijekom travnja. To će vam osigurati da se vratite na stadion čim se sezona nastavi. Ako nam vodstva saveza i lige savjetuju drugačiji pristup, djelovat ćemo u skladu s naputcima kako bismo osigurali da naši navijači nisu oštećeni - odgovor je službe Cityja, dok je razočarani navijač poručio:

Confirmation that #ManCity will still be taking season card direct debit payments next month, when there will be no football. 👇 https://t.co/JQvwWekD2u