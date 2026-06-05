Gradonačelnica Toronta nakon Fifine zabrane: 'To je pljačka!'

Nakon što je Fifa uoči početka Svjetskog prvenstva još jednom šokirala navijače donesenom odlukom da gledateljima neće biti dopušteno unošenje boca s vodom na stadione u Sjevernoj Americi zbog sigurnosnih razloga, oglasila se i gradonačelnica Toronta Olivia Chow.

- To je čista pljačka. Zašto bi ljudi morali kupovati bočice vode ako mogu donijeti svoje? Jeftinije im je tako, a i bolje je za okoliš. To je nečuveno. FIFA samo želi zaraditi, a već zarađuju milijarde - rekla je Chow za CTV.

Kao glavni razlog zabrane navodi se sprječavanje rizika od ozljede igrača.

„Fifa je posvećena zaštiti zdravlja i sigurnosti svih igrača, sudaca, navijača, volontera i osoblja. Donesena je odluka o zabrani boca kako bi spriječila rizik i ozljede igrača i posjetitelja - navodi se u priopćenju.

Foto: John E. Sokolowski

Navijače brinu visoke temperature koje su najavljene tijekom prvenstva, a Fifin potez kritizirali su i stručnjaci za toplinske udare. Oni su još prošlog mjeseca naglašavali da su mjere 'neadekvatne'. Fifa je napomenula kako intenzivno radi na rješavanju problema te traži alternative kroz suradnju s lokalnim vlastima kako bi olakšala situaciju navijačima. Spominje se postavljanje šatora za rashlađivanje oko stadiona.