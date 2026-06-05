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Zbog greške navijači besplatno dobili ulaznice za SP, Fifa ih sada traži da ipak plate

Piše Domagoj Vugrinović,
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Zbog greške navijači besplatno dobili ulaznice za SP, Fifa ih sada traži da ipak plate
Foto: Raymond Carlin III/REUTERS

Prema e-mailu koji je objavio Ticket Talk Network, navijači imaju sedam dana za uplatu. Ako to ne učine, Fifa će poništiti njihove rezervacije

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Zbog tehničke pogreške u sustavu naplate, otprilike 60 navijača uspjelo je rezervirati ulaznice za Svjetsko prvenstvo 2026. potpuno besplatno. Fifa im je sada poručila da ulaznice moraju platiti u roku od sedam dana ili će ostati bez mjesta. Problem se dogodio tijekom procesa kupnje, kada je dio navijača nakon završetka transakcije dobio potvrdu da je uspješno osigurao ulaznice bez ikakvog troška. Iz Fife su priznali pogrešku, ali su jasno dali do znanja da ulaznice neće ostati besplatne.

"Fifa može potvrditi da je u srijedu, 3. lipnja, otprilike 60 navijača za Svjetsko prvenstvo 2026. dobilo obavijest o dodjeli besplatnih ulaznica (0 dolara) zbog ranijeg problema s plaćanjem tijekom procesa naplate", stoji u priopćenju.

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Iz krovne svjetske nogometne organizacije dodali su kako "žale zbog pogreške i svih neugodnosti", ali su navijače pozvali da plate stvarnu cijenu ulaznica. Sporne rezervacije zasad ostaju važeće, no samo pod uvjetom da kupci u propisanom roku uplate puni iznos.

"Ulaznice koje su ti navijači zatražili ostaju rezervirane te ih pozivamo da izvrše uplatu ispravnog iznosa", navodi se.

Prema e-mailu koji je objavio Ticket Talk Network, navijači imaju sedam dana za uplatu. Ako to ne učine, Fifa će poništiti njihove rezervacije. Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je riječ o ulaznicama za utakmice grupne faze koje će se igrati u Torontu. Upravo će u Torontu jednu utakmicu igrati i Hrvatska. Izabranici Zlatka Dalića ondje će 24. lipnja nastupiti protiv Paname.

Soccer: FIFA World Cup 2026-International Broadcast Center Grand Opening
Foto: Raymond Carlin III/REUTERS

Cijeli slučaj dogodio se u razdoblju u kojem je prodaja ulaznica za Svjetsko prvenstvo pod sve većim nadzorom. Turnir će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nastupit će 48 reprezentacija, a odigrat će se više od 100 utakmica.

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Dužnosnici New Yorka i New Jerseyja, koji će ugostiti osam utakmica, uključujući i finale, pokrenuli su istragu o Fifinim praksama prodaje ulaznica i mogućem kršenju zakona o zaštiti potrošača. Posebno ih zanima korištenje dinamičnog određivanja cijena, sustava zbog kojeg su cijene za dio utakmica naglo porasle.

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