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Japan bježi od lošeg travnjaka: Promijenili kamp uoči prvenstva

Piše Bruno Lukas,
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Japan bježi od lošeg travnjaka: Promijenili kamp uoči prvenstva
Foto: /NEWSCOM

Japanska reprezentacija morala je promijeniti trening kamp u meksičkom Monterreyu. Loš travnjak u kampu Tigresa natjerao ih je na selidbu k gradskom rivalu Monterreyu

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Japanska reprezentacija promijenila je lokaciju za trening u meksičkom Monterreyju. U srijedu su trenirali u kampu kluba Tigres UANL, no već u četvrtak preselili su se u trening-centar C.F. Monterreyja.

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Japanci nisu službeno objasnili zašto su promijenili kamp, ali snimke s treninga u srijedu brzo su se proširile društvenim mrežama. Na njima se vidi da je travnjak u kampu Tigresa u lošem stanju i pun oštećenja. Novi kamp, El Barrial, koji inače koristi C.F. Monterrey, pružio im je bolje uvjete.

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U ponedjeljak se Japan seli u stalni bazni kamp u Nashvilleu, gdje će ostati za vrijeme cijeloga turnira.

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U skupini F igraju tri utakmice. Prvo 14. lipnja u Arlingtonu protiv Nizozemske, zatim 20. lipnja protiv Tunisa u Guadalupeu na stadionu BBVA, domaćem terenu C.F. Monterreyja. Skupinu završavaju 25. lipnja, opet u Arlingtonu, protiv Švedske.

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