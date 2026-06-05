Japan bježi od lošeg travnjaka: Promijenili kamp uoči prvenstva

Japanska reprezentacija promijenila je lokaciju za trening u meksičkom Monterreyju. U srijedu su trenirali u kampu kluba Tigres UANL, no već u četvrtak preselili su se u trening-centar C.F. Monterreyja.

Japanci nisu službeno objasnili zašto su promijenili kamp, ali snimke s treninga u srijedu brzo su se proširile društvenim mrežama. Na njima se vidi da je travnjak u kampu Tigresa u lošem stanju i pun oštećenja. Novi kamp, El Barrial, koji inače koristi C.F. Monterrey, pružio im je bolje uvjete.

U ponedjeljak se Japan seli u stalni bazni kamp u Nashvilleu, gdje će ostati za vrijeme cijeloga turnira.

U skupini F igraju tri utakmice. Prvo 14. lipnja u Arlingtonu protiv Nizozemske, zatim 20. lipnja protiv Tunisa u Guadalupeu na stadionu BBVA, domaćem terenu C.F. Monterreyja. Skupinu završavaju 25. lipnja, opet u Arlingtonu, protiv Švedske.