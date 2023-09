Gradonačelnik Solina: E moj Hajduče, promjene su nužne!

Prije dva je tjedna prozvao Hrvatski nogometni savez te suce Marija Zebeca i Ivana Bebeka nakon što je Dinamo pobijedio Osijek (3-2) na Opus Areni, a gradonačelnik Solina i HDZ-ov zastupnik Dalibor Ninčević (52) dva se tjedna kasnije osvrnuo i na nedjeljni poraz Hajduka kod Gorice (2-1).

- E moj Hajduče... Ovakvom igrom i pristupom prema igri teško ćemo dalje, a još teže do vrha. Kako sam nedavno komentirao da hrvatsko nogometno suđenje zahtjeva korjenite promjene (i dalje pri tom stavu stojim) tako danas mogu reći, da prikazanim do sad, i to ne samo radi rezultata, Hajduk ne izgleda dobro i uvjerljivo. Prosipati bodove protiv Istre i Gorice, ne podcjenjujući te klubove, nema opravdanja - napisao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Gorica - Hajduk (2-1)

Prije dva je tjedna poručio 'najbolje da ukinete HNL i odmah dodijelite titulu Dinamu' i stao uz Hajduk s poznatom krilaticom 'kontra mraku, kontra sili', a sad je uz kritiku podržao klub s Poljuda.

- Prvenstvo se dobiva osvajajući bodove na 'malim' utakmicama. Promjene su nužne, nadam se da će vodstvo kluba vidjeti sve ovo što mi zaljubljenici u Hajduk vidimo vrlo jasno. I dalje u srcu jer naravno HŽV - zaključio je.