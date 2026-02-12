Gradonačelnik Splita: Nadam se da će Hajduk s Livajom osvojiti naslov. Stadion? Blizu smo...

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u zgradi Banovine upriličio je prijem za hrvatske futsal reprezentativce koji su na nedavnom Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju. Na prijemu su sudjelovali Duje Kustura iz Olmissuma, Ivan Jelić i Jakov Hrstić iz MNK Torcide Biberon te Nikola Čizmić iz MNK Hajduka, kao i predstavnici splitskih malonogometnih klubova. Gradonačelnik je brončanom kvartetu uručio prigodne nagrade te najavio da će ih Grad Split dodatno nagraditi s po 1.000 eura.

Nakon svečanosti Šuta je odgovarao i na pitanja o Hajduku, temi koja posljednjih dana dominira Splitom, osobito nakon odlaska Gorana Vučevića s mjesta sportskog direktora. Kako gleda na aktualne promjene u klubu, gradonačelnik je poručio:

- Nije moja zadaća niti moj cilj miješati se u kadrovsko upravljanje. Grad Split brine o infrastukturi i financijama. Naš je cilj da financije i izvještaji budu po zakonu, da trošenje novca bude maksimalno racionalno, jer ipak smo mi većinski vlasnik. Ali što se tiče načina upravlja, tu nije mjesto politici - kazao je gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

Upitan je i o statusu Marka Livaje oko kojega se podiglo dosta prašine obzirom da više nije ključni igrač Garcijinog sustava, a nije još uvijek produžio ugovor s klubom.

- Ja sam za to da Livaja ostane u Hajduku - poručio je gradonačelnik.

Na pitanje vjeruje li da Hajduk s Livajom može osvojiti naslov prvaka u njegova gradonačelničkog mandata, odgovorio je:

- Uvijek postoji nada, kao navijač bi zaista volio da se to dogodi, jer svi mi koji navijamo za neki klub uvijek želimo najbolje. A to je u ovom slučaju naslov prvaka.

Goruća tema je i pitanja stadiona. Grad priprema sveobuhvatnu studiju koja bi trebala biti dovršena do kraja mjeseca, a javnost će o svemu biti pravodobno obaviještena.

- Studija bi trebala biti do kraja mjeseca, javnost će sve znati na vrijeme. Moram naglasiti, prvi put je napravljen sveobuhvatni dokument. Tri su opcije prikazane u studiji izvodivosti koja je proizašla iz razgovora u kojem su sudjelovali inžinjeri, Naš Hajduk i uprava Hajduka - zaključio je Šuta.