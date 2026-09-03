Graf o pojačanjima Hajduka: 'Dendoncker će biti lider, Martín nam donosi puno opcija...'

Hajduk je kasno u srijedu navečer potvrdio dva velika pojačanja. Na Poljud su stigli belgijski veznjak Leander Dendoncker (31) i španjolski napadač Carlos Martín (24). Dendoncker je s Hajdukom potpisao dvogodišnji ugovor, dok Martín dolazi na jednogodišnju posudbu iz Atlético Madrida. Sportski direktor Robert Graf objasnio je što Splićani očekuju od dvojice novih igrača.

- Izuzetno smo sretni što se Leander priključio našoj momčadi. Leander je iskusan i inteligentan veznjak koji momčadi donosi ravnotežu, stabilnost i smirenost u igri. Odlikuje ga izvrsna tehnika dodavanja, sposobnost diktiranja tempa posjeda lopte i kontrole ritma utakmice, dok će nam njegova defenzivna angažiranost i intenzitet u presingu pomoći da napredujemo i u fazi igre bez lopte - rekao je Graf.

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U Hajduku posebno računaju na Dendonckerovo veliko iskustvo, ali su svjesni i da će Belgijcu trebati određeno vrijeme kako bi dosegnuo optimalnu fizičku spremu.

- Njegovo iskustvo bit će posebno dragocjeno za našu mladu momčad, kako na terenu tako i izvan njega. Vjerujemo da može unijeti zrelost i liderstvo u naš vezni red te pridonijeti razvoju mlađih igrača oko sebe. Leanderu će trebati nešto vremena da postigne optimalnu fizičku spremu, no toga smo u potpunosti svjesni i napravit ćemo sve kako bismo mu pomogli da što prije dosegne punu formu - dodao je sportski direktor Hajduka.

Dendoncker je ponikao u nogometnoj školi Anderlechta, s kojim je osvojio dva belgijska prvenstva i tri Superkupa. Dobre igre otvorile su mu vrata Premier lige pa ga je Wolverhampton 2019. godine doveo za 14 milijuna eura. Nakon tri sezone u Wolvesima preselio se u Aston Villu u transferu vrijednom 15 milijuna eura. Kasnije je igrao na posudbama u Napoliju i Anderlechtu, a prošle godine Aston Villa pustila ga je bez odštete u Real Oviedo. Za španjolski klub odigrao je 19 utakmica i zabio jedan gol. Veliko iskustvo ima i na reprezentativnoj razini. Za Belgiju ima 32 nastupa i zabio jedan gol, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 1,8 milijuna eura.

Drugo Hajdukovo pojačanje je Carlos Martín, napadač koji na Poljud stiže na jednogodišnju posudbu iz Atlético Madrida. Splićani ga vide kao igrača koji može pokriti nekoliko pozicija u napadu.

- Jako smo sretni što će se Carlos priključiti našoj momčadi i što smo doveli tako talentiranog i svestranog igrača. Carlos nam donosi različite opcije u napadačkoj liniji jer se podjednako dobro snalazi na poziciji krila i špice. S krilne pozicije, posebno s desne strane, može doći do izražaja svojom sposobnošću ubacivanja, inteligentnim kretanjem bez lopte i energijom - rekao je Graf.

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Hajdukov sportski direktor istaknuo je i Martínovu radnu etiku te njegovu sposobnost igranja bez lopte.

- Njegova spremnost i sposobnost za presing, velik radni učinak i konstantno kretanje jako dobro se uklapaju u stil nogometa koji želimo igrati. Svestranost i profesionalan pristup također daju dodatne taktičke mogućnosti na napadačkim pozicijama. Vjerujemo da Carlos ima kvalitete da značajno doprinese našoj momčadi i jako smo sretni što je odlučio pridružiti se Hajduku - zaključio je Graf.

Martín je praktički cijeli nogometni život proveo u Atlético Madridu. U klupsku akademiju stigao je još 2008. godine kao šestogodišnjak i prošao sve mlađe kategorije, a za prvu momčad debitirao je u studenome 2021. protiv Osasune. Najbolju seniorsku sezonu odigrao je 2023./24. na posudbi u Mirandésu. U 40 utakmica druge španjolske lige zabio je 15 golova, nakon čega mu je Atlético produžio ugovor do ljeta 2029. godine. Sljedeću sezonu proveo je na posudbi u Alavésu, za koji je u LaLigi odigrao 27 utakmica i zabio dva gola, a poslije je nosio i dres Rayo Vallecana.