Obavijesti

Sport

Komentari 0
OŠTRE KRITIKE

Gravesen o Kotarskom: Dugo nisam vidio tako lošeg golmana

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Gravesen o Kotarskom: Dugo nisam vidio tako lošeg golmana
3
Foto: David Klein/REUTERS

Kotarski je u prošlom kolu Lige prvaka imao tešku večer protiv Tottenhama (4-0) kada je slabo reagirao kod dva gola, a protiv Kairata se poigravao izvan kaznenog prostora i naposljetku izgubio loptu te "poklonio" gol

Dominik Kotarski primio je bizaran gol u pobjedi Kopenhagena protiv Kairata. Nastavak je to nešto lošijih igara Hrvata u Ligi prvaka u posljednje vrijeme, a oštru kritiku na račun Kotarskog izrekao je Thomas Gravesen

- Postoji samo jedan jedini igrač na kojeg možemo pokazati prstom. On uništava sve u klubu, nema nikakvog poštovanja - rekao je kontroverzni Danac, nekadašnji igrač Reala i Evertona. 

- Prodajte ga već jednom! On je kriv za sve što se događa. Nikada nisam vidio tako lošeg vratara! To je tako loš igrač da se to gotovo ne može opisati - dodaje Gravesen. 

UEFA Champions League - FC Copenhagen v Kairat
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Kotarski je u prošlom kolu Lige prvaka imao tešku večer protiv Tottenhama (4-0) kada je slabo reagirao kod dva gola, a protiv Kairata se poigravao izvan kaznenog prostora i naposljetku izgubio loptu te "poklonio" gol. 

Gravesen je u karijeri bio poznat po tvrdom i grubom stilu igre, a za Real Madrid je odigrao 49 utakmica. U Evertonu je prije toga postao ikona, igrao je od 2000. do 2005. i odigrao čak 141 utakmicu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025