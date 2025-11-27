Gravesen o Kotarskom: Dugo nisam vidio tako lošeg golmana

Dominik Kotarski primio je bizaran gol u pobjedi Kopenhagena protiv Kairata. Nastavak je to nešto lošijih igara Hrvata u Ligi prvaka u posljednje vrijeme, a oštru kritiku na račun Kotarskog izrekao je Thomas Gravesen.

- Postoji samo jedan jedini igrač na kojeg možemo pokazati prstom. On uništava sve u klubu, nema nikakvog poštovanja - rekao je kontroverzni Danac, nekadašnji igrač Reala i Evertona.

- Prodajte ga već jednom! On je kriv za sve što se događa. Nikada nisam vidio tako lošeg vratara! To je tako loš igrač da se to gotovo ne može opisati - dodaje Gravesen.

Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Kotarski je u prošlom kolu Lige prvaka imao tešku večer protiv Tottenhama (4-0) kada je slabo reagirao kod dva gola, a protiv Kairata se poigravao izvan kaznenog prostora i naposljetku izgubio loptu te "poklonio" gol.

Gravesen je u karijeri bio poznat po tvrdom i grubom stilu igre, a za Real Madrid je odigrao 49 utakmica. U Evertonu je prije toga postao ikona, igrao je od 2000. do 2005. i odigrao čak 141 utakmicu.