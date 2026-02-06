Obavijesti

POZIV KOJI SE NE ODBIJA

Grci otkrivaju detalje: Benitez je zvao Jagušića i uvjerio ga da potpiše za Panathinaikos

Piše Domagoj Vugrinović,
Slaven Belupo i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Slaven će od transfera odmah dobiti 5,2 milijuna eura, dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse te 20 posto od eventualne buduće prodaje. Riječ je o znatno izdašnijoj ponudi od one koju je poslao Dinamo

Transfer-saga Adriana Jagušića napokon je došla kraju. Veznjak se našao na radaru klubova još od ljeta prošle godine, kada je procijenio da je za njegov razvoj najbolja odluka ostanak u Slavenu. Ta se procjena pokazala ispravnom jer je Jagušić ove sezone doslovno eksplodirao, što je otvorilo vrata interesu brojnih klubova. Najkonkretniji je bio Panathinaikos.

Jagušić će danas obaviti liječnički pregled i potpisati ugovor na četiri i pol godine. Dolazak mladog veznjaka snažno je zagovarao trener grčkog velikana Rafa Benitez, a vrijednost transfera iznosi šest milijuna eura. Slaven će od transfera odmah dobiti 5,2 milijuna eura, dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse te 20 posto od eventualne buduće prodaje. Riječ je o znatno izdašnijoj ponudi od one koju je poslao Dinamo. "Modri" su za Jagušića nudili 1,75 milijuna eura odmah, 750 tisuća eura kroz bonuse i 15 posto od sljedeće prodaje, no u Koprivnici su takvu ponudu glatko odbili.

O transferu su se raspisali i grčki mediji. Gazzetta navodi kako je posao realiziran u "90. minuti", s obzirom na to da je danas posljednji dan prijelaznog roka u grčkom nogometu. Zbog vremenskog pritiska Panathinaikos je po Jagušića poslao privatni zrakoplov kako bi što prije stigao na liječnički pregled i obavio potrebnu papirologiju.

"Panathinaikos u njemu vidi dijamanta. Kvalitetnog nogometaša koji mu može promijeniti život. Naravno, bez obzira na količinu talenta, igrač ga mora pokazati na terenu i u momčadi", piše Gazzetta i dodaje:

"Rafa Benítez bio je čovjek koji je uspio uvjeriti Jagušića. Plan mu je predstavio telefonom i videopozivom te mu je obećao važnu ulogu. Iako Jagušić neće imati pravo nastupa u europskim utakmicama, Benítez je želio da se Hrvat dovede već sada kako bi se prilagodio novom okruženju i postupno usvojio nogometnu filozofiju španjolskog trenera, koji ga vidi na ključnoj poziciji uoči sljedeće sezone".

Grci navode i kako je iz skautskih izvještaja i pregleda njegove karijere jasno da su "zeleni" doveli igrača s izraženom maštom kojeg odlikuje dribling, kvalitetno dodavanje i “magična” lijeva noga.

Osim Dinama i Panathinaikosa, za njega su se raspitivali Werder Bremen, Braga i Leipzig. Sa samo 20 godina Jagušić ima 67 nastupa, postigao 16 golova i dodao 10 asistencija u profesionalnoj karijeri za Slaven. Ove sezone ima 22 nastupa te učinak od devet golova i šest asistencija u prvenstvu i Kupu.

