Grčka u žalosti nakon stravične pogibije navijača PAOK-a: Slična tragedija dogodila im se i ranije

Putovanje na gostujuću utakmicu Europske lige pretvorilo se u nezapamćenu tragediju. Sedam navijača grčkog nogometnog kluba PAOK poginulo je u stravičnoj prometnoj nesreći koja se u utorak oko 13 sati dogodila u zapadnoj Rumunjskoj, dok su još tri osobe s teškim ozljedama prevezene u bolnicu. Svi stradali nalazili su se u kombiju grčkih registarskih oznaka koji je putovao prema Lyonu, gdje se u četvrtak trebala odigrati utakmica protiv istoimenog francuskog kluba.

Grčko veleposlanstvo u Bukureštu potvrdilo je identitet žrtava, navodeći da su svi bili navijači solunskog kluba. Cijela Grčka ostala je u šoku, a tragedija je bolno podsjetila na crni dan 4. listopada 1999. godine, jednu od najmračnijih stranica u povijesti grčkog sporta.

Tada je u klancu Tempi, pri povratku s utakmice protiv Panathinaikosa u Ateni, autobus koji je prevozio članove navijačkog kluba PAOK-a sudjelovao u teškoj nesreći. Nakon sudara s kamionom, autobus je sletio u provaliju, pri čemu je život izgubilo šest mladih navijača i vozač kamiona. Ta tragedija ostavila je neizbrisiv ožiljak, a na mjestu stradanja podignut je spomenik koji svake godine okuplja navijače u sjećanje na žrtve.

Do nesreće je došlo na autocesti E70 u blizini mjesta Lugojel, kada je 29-godišnji vozač kombija, u kojem se nalazilo ukupno deset putnika, krenuo u kobno i neoprezno pretjecanje. Zastrašujuća snimka s nadzorne kamere vozila koje je minibus pretjecao pokazuje kako crni kombi prelazi u suprotnu traku unatoč tome što mu u susret dolazi tegljač.

Vozač je pokušao izbjeći sudar

Prema izvješću rumunjske policije, vozač je u posljednjem trenutku pokušao izbjeći izravan sudar, no pritom je prvo okrznuo kamion-cisternu koja je prevozila alkohol.

Srećom, cisterna se nije zapalila. Međutim, kombi je uslijed kontakta izgubio kontrolu, odbio se i svom silinom frontalno zabio u nadolazeći tegljač. U lančanom sudaru sudjelovala su ukupno četiri vozila, a prizori s mjesta nesreće bili su stravični. Spasilačkim ekipama posao su dodatno otežavali loši vremenski uvjeti zbog kojih helikopteri nisu mogli poletjeti.

Vijest je odjeknula cijelom Europom, a posebno je teško pogodila sportsku javnost u Grčkoj. Klub PAOK oglasio se priopćenjem pozivajući na suzdržanost dok se ne potvrde sve informacije, ističući da su u stalnom kontaktu s grčkim veleposlanstvom koje je poslalo tim na mjesto nesreće. Gradonačelnik Soluna Stelios Angeloudis izrazio je sućut obiteljima žrtava.

Grčka u žalosti

​- Naše misli su s navijačima PAOK-a koji su izgubili živote u Rumunjskoj, na putu da podrže svoj voljeni klub. Iskrena sućut obiteljima i brz oporavak ozlijeđenima - poručio je Angeloudis.

U ovim teškim trenucima, sportsko rivalstvo je palo u drugi plan. Poruke sućuti i podrške stigle su od najvećih PAOK-ovih rivala, klubova Olympiacos i AEK, kao i od navijačke skupine Arisa, Super 3, koja je na društvenim mrežama objavila dirljivu poruku: "Ljudski život je iznad suparništva, iznad simbola i podjela. Istim cestama putujemo."

Rumunjska policija pokrenula je istragu zbog ubojstva iz nehaja i nanošenja teških tjelesnih ozljeda kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.