Grčki velikan želi Fruka! Evo za koju bi ga cifru Rijeka pustila...

Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najbolji nogometaš HNL-a i Rijeke na radaru je grčkog Panathinaikosa koji traži ofenzivnog veznog u zimskom prijelaznom roku. Ugovor s Rijekom ima do 2027., a prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura

Jedan od najtrofejnijih grčkih klubova Panathinaikos zanima se za najboljeg nogometaša Rijeke Tonija Fruka (24). Riječki nogometaš proglašen je za najboljeg nogometaša HNL-a u 2025. godini, a nedavno je debitirao i zabio prvijenac za Hrvatsku. Grci traže trajno rješenje na pozicijama osmice i desetke, a tu im se odlično uklapa Rijekin as. 

Fruk je želja mnogih europskih klubova, ali izgledno je kako će ostati na Kvarneru najmanje do kraja sezone. Prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura i ugovor s Rijekom do 2027. godine. Najbolji je strijelac Rijeke ove sezone u HNL-u s osam golova, ali nedavno se ozlijedio i vrlo vjerojatno će propustiti prvu utakmicu godine s Istrom koja se igra 20. siječnja. 

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Panathinaikos je trenutačno peta ekipa grčkog prvenstva s 25 bodova nakon 15 odigranih kola. Grci kaskaju za prvim Olympiakosom 14 bodova i imaju problema s realizacijom jer su zabili tek 24 gola. Za Fruka planiraju ponuditi osam, ali teško da će ga predsjednik i vlasnik kluba Damir Mišković pustiti za manje od 10 milijuna eura. 

Fruk je u Rijeku stigao 2023. iz Fiorentine, a 2025. klub s Kvarnera otkupio je njegov ugovor za četiri milijuna eura. Od tada je za aktualnog prvaka Hrvatske nastupio 117 puta, zabio 30 golova i asistirao za 31 pogodak.

