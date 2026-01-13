Grčki velikan želi Fruka! Evo za koju bi ga cifru Rijeka pustila...

Jedan od najtrofejnijih grčkih klubova Panathinaikos zanima se za najboljeg nogometaša Rijeke Tonija Fruka (24). Riječki nogometaš proglašen je za najboljeg nogometaša HNL-a u 2025. godini, a nedavno je debitirao i zabio prvijenac za Hrvatsku. Grci traže trajno rješenje na pozicijama osmice i desetke, a tu im se odlično uklapa Rijekin as.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Fruk je želja mnogih europskih klubova, ali izgledno je kako će ostati na Kvarneru najmanje do kraja sezone. Prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura i ugovor s Rijekom do 2027. godine. Najbolji je strijelac Rijeke ove sezone u HNL-u s osam golova, ali nedavno se ozlijedio i vrlo vjerojatno će propustiti prvu utakmicu godine s Istrom koja se igra 20. siječnja.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Panathinaikos je trenutačno peta ekipa grčkog prvenstva s 25 bodova nakon 15 odigranih kola. Grci kaskaju za prvim Olympiakosom 14 bodova i imaju problema s realizacijom jer su zabili tek 24 gola. Za Fruka planiraju ponuditi osam, ali teško da će ga predsjednik i vlasnik kluba Damir Mišković pustiti za manje od 10 milijuna eura.

Fruk je u Rijeku stigao 2023. iz Fiorentine, a 2025. klub s Kvarnera otkupio je njegov ugovor za četiri milijuna eura. Od tada je za aktualnog prvaka Hrvatske nastupio 117 puta, zabio 30 golova i asistirao za 31 pogodak.