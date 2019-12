Greška koja je izbacila Modre?! 'Pa i početnici bi ga isključili...'

Nogometaš Atalante Luis Muriel u 55. minuti srušio je s leđa Doda u vrlo izglednoj situaciji u utakmici protiv Šahtara u Harkivu, dok je na semaforu stajalo 0-0.

Muriel je već imao žuti karton, gestikulirao je trener Šahtara Luís Castro kako je trebao dobiti i drugi isključujući, no sudac Felix Zwayer oprostio mu je to. Atalanta je potom, treba li to podsjećati, pobijedila 3-0, Dodo je dobio crveni karton i Dinamo je tako ispao iz Europe.

A njemački sudac grubo je pogriješio u toj procjeni, smatra sudački ekspert HRT-a Marijo Strahonja.

- Trebao je dobiti drugi žuti karton, to je situacija iz udžbenika, za suce početnike. Razumio bih da ništa nije sudio, ali sudio je prekršaj i znači da svjesno ne pokazuje drugi žuti karton - rekao je Strahonja i dodao:

- Ovo nije prihvatljivo za Ligu prvaka. Poznajem Zwayera, ne znam je li ovo bio blackout ili nešto drugo.

Jedanaest minuta poslije Timothy Castagne zabio je za vodstvo Atalante u situaciji koja je mirisala na zaleđe, no nakon pregleda VAR-a gol je priznat.

- Sve je u skladu s pravilima, geometrija je nepogrešiva - rekao je Strahonja i dodao kako je Dodo u 77. minuti zasluženo dobio crveni karton.

Drugi gol Atalante zabio je Mario Pašalić (80.), a treći Robin Gosens (četvrta minuta nadoknade). Kako Dinamo nije pobijedio Manchester City, Talijani su prošli u osminu finala i postali prva momčad u povijesti Lige prvaka kojoj je to uspjelo nakon što u prve tri utakmice nisu osvojili ni bod.