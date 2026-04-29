Griezmann odigrao posljednju europsku utakmicu u Madridu. Marca: Mora li ići kod Pašalića?

Atletico Madrid i Arsenal odigrali su 1-1 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka na Metropolitanu. "Topnici" su poveli krajem prvog poluvremena preko Viktora Gyokeresa iz penala, a na isti je način poravnala momčad Mikela Artete u 56. minuti, a strijelac je bio Julian Alvarez.

Sve, dakle, ostaje otvoreno za uzvratnu utakmicu, koja je u utorak (5. svibnja, 21 sat) na Emiratesu. Inače, bila je to zadnja utakmica pred domaćim navijačima za legendu Atletico Madrida, Francuza Antoinea Griezmanna (35). Podsjetimo, proslavljeni Francuz na kraju će se sezone pridružiti Orlando Cityju, za kojeg nastupa i hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Foto: Isabel Infantes

Griezmann je bio sjajan protiv Arsenala. Skoro mu je svaki dodir s loptom imao smisao, a u drugom poluvremenu je bio najveća opasnost za gol Davida Raye.

Gabriel je čudesnim blokom zaustavio njegov udarac koji bi vrlo vjerojatno završio u Arsenalovoj mreži, a u jednom je napadu pogodio gredu. Jednostavno, nije išlo. Međutim, njegov je nastup pohvalio španjolski list Marca, koji mu je dao ocjenu 9.

- Već je u prvim dodirima s loptom pokazao svoju igračku inteligenciju. Briljirao je s loptom, ali bez nje nije bio pretjerano aktivan. U nastavku. U europskom oproštaju od Metropolitana pokazao je svu raskoš svoje magije i talenta te je zaslužio više - napisala je Marca, koja je u naslovu teksta navela: 'Je li prekasno produžiti ugovor igraču koji odlazi?"

A Francuz je nakon utakmice poručio kako će zabiti gol u uzvratu.

- Moj veliki san je izboriti finale Lige prvaka. Punos am se pripremao za ove dvije utakmice, imao sam tri dobre šanse za gol, ali nisam uspio pronaći mrežu. Siguran sam da budem u uzvratu - rekao je.