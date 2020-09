Grk prijeti Hrgoviću: Mislite da je strašan jer je 'El Animal', ali još on nije osjetio takvu snagu

Nakon što je Čeh Ondrej Pala (36) u zadnji čas otkazao borbu protiv 'El Animala' Filipa Hrgovića (28) u priču je 'uletio' Alexandre Kartozia (39) koji je sad najavio iznenađenje u Danskoj

<p>Nokauter iz Grčke koji će se u subotu boriti protiv Filipa <strong>Hrgovića </strong>(28) najavio je velike stvari. Iako praktički nije imao vremena za pripremu, <strong>Alexandre Kartozia </strong>(39) ima velike najave i nada se kako bi to mogla biti njegov uzlet u karijeri. Bio bi to uzlet pod 'stare dane', ali svakako i najveći skalp dosad.</p><p>- Ljudi misle da je on strašan jer je iza njega dobra amaterska karijera, a uz to mu je i nadimak 'El Animal'. Pa, nema te osobe koje se ja bojim. On još nije osjetio takvu snagu i nadam se da će me podcijeniti jer ove ću subote ispisati povijest i promijeniti budućnost - poručio je Grk.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrga udara lutku</strong></p><p>Promotor Nisse <strong>Sauerland </strong>prokomentirao je promjene koje su se dogodile praktički 'pet do 12', ali smatra da fanovi neće biti razočarani prikazanim od obojice boksača.</p><p>- Očito je da promjena protivnika u posljednji trenutak nikad nije idealna za borca. I u boljim je prilikama teško pronaći protivnika za Filipa, a to posebno dolazi do izražaja u trenutnoj situaciji. Kartozia je rekao da će dati sve od sebe i da je pravi gladijator. Upravo smo stoga sigurni da će obojica pružiti sjajnu predstavu za fanove koji neće biti razočarani - rekao je Sauerland.</p><p>Podsjetimo, s boksačem kakav je Hrgović se Kartozia još nije borio, a u ringu je zadnji put bio na početku godine, u Tijuani je nokautom pobijedio Manuela Durana. Kažemo, daleko je od Hrgovićevog kalibra, ali opreza nikad dovoljno. U profi karijeri ima skor 8-1-1, dok je Hrga na 10-0-0.Borba će se održati u subotu, 26. rujna u Danskoj.</p>